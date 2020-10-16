بدء أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: بدأت في اليمن، امس اكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع المدمر في البلد قبل نحو 6 سنوات مع اقلاع طائرات تحمل مئات السجناء من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وأخرى للحكومة الشرعية.

وتشمل عملية التبادل التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 اسيرا، من بينهم سعوديون وسودانيون كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين.

من جهته رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، امس ببدء عملية تبادل الأسرى وأعرب المبعوث الأممي، في تغريدة على صفحة الأمم المتحدة، عن امله في ان «يلتقي طرفا الصراع في اليمن قريباً برعاية الأمم المتحدة لمناقشة اطلاق سراح كل السجناء والمعتقلين».

وفي هذا السياق وجهت وزارة الخارجية الأميركية شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسلطان عُمان، هيثم بن طارق بعد اطلاق سراح مواطنين اميركيين احتجزهما الحوثيون في اليمن. جاء ذلك في بيان للخارجية الأميركي على لسان الوزير، مايك بومبيو، وقال فيه «ننضم الى جميع الأميركيين لنرحب باطلاق سراح مواطنين اميركيين كان يحتجزهما الحوثيون في اليمن.. اتقدم بتعازي الحارة لأسرة المواطن الأميركي الثالث الذي توفي اثناء فترة احتجازه ولكننا سنستعيد رفاته». وأضاف: «أود ان اشكر السلطان هيثم بن طارق والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان على جهودهم الدبلوماسية». وتابع قائلا «يمثل هذا الخبر اليوم احدث تأكيد على ان الرئيس ترامب لا يزال ملتزما باعادة كل اميركي محتجز كرهينة او ظلما في الخارج الى وطنه، ولن تكل هذه الادارة حتى تلم شملهم مع عائلاتهم».

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان بعض الطائرات اقلعت وذلك بعدما اتفق التحالف العربي على دعم الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينا، في اكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.

وذكرت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يارا خواجة «فرق اللجنة موجودة في مطارات مختلفة. الاستعدادات جارية.. اذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، نأمل ان تتم عملية الافراج في الساعات القليلة المقبلة».

وذكر شاهد من «رويترز» ان طائرة تابعة للجنة الدولية من المتوقع ان تقل الحوثيين الذين اطلق التحالف سراحهم هبطت في مطار سيئون في محافظة حضرموت التي تسيطر عليها الحكومة.

وقال شهود ان طائرتين من المتوقع ان تقلا اعضاء من التحالف العربي اطلق الحوثيون سراحهم هبطتا في مطار صنعاء. وبموجب الاتفاق، ستفرج جماعة الحوثي المتحالفة مع ايران عن نحو 400 شخص بينهم 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين بينما سيطلق التحالف سراح 681 من مقاتلي الحوثي في اجراء لبناء الثقة يهدف الى تنشيط محادثات السلام.

