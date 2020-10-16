العراق: الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إجراء انتخابات ذات مصداقية تعيد ثقة المواطنين

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ان حكومة هذا البد تعمل وسط عددٍ من العواصف وتواجه تحديات هائلة، منوهة الى انه لا وجود لمعجزات تحدث بين عشية وضحاها ودعت لانتخابات ذات مصداقية تعيد ثقة العراقيين.

واشارت بلاسخارت الى ان الانتخابات التي ستجري في السادس من يونيو 2021 هي بقيادةٍ عراقيةٍ ومملوكة للعراقيين ولكي تكون ذات مصداقية فان المفوضية العليا للانتخابات يجب ان تعمل في بيئة خالية من التدخل السياسي.

وشددت بلاسخارت في تصريحات للوكالة الوطنية العراقية للانباء امس على اهمية اجراء انتخابات ذات مصداقية في العراق لاعادة بناء ثقة الجمهور. وأشارت الى انه من اجل تحقيق مطلبٍ وطموحٍ شعبي رئيسي تعهدت الحكومة العراقية باجراء انتخابات مبكرة حرة وذات مصداقية ومع ذلك، لا تستطيع الحكومة تحقيق ذلك بمفردها، اذ تتطلب جهوداً من الكثيرين، بما في ذلك من القوى السياسية. واكدت ان الانتخابات ذات المصداقية هي عنصرٌ اساسيٌّ لاعادة بناء ثقة الجمهور. وبينت المسؤولة الدولية ان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقدم المساعدة والدعم الفني وفقاً لتفويضها وستواصل تقديم المشورة والدعم المطلوبين من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات ذات الصلة.

ولفتت بلاسخارت الى انه من اجل التصدي للتحديات الانتخابية وبناء ثقة الجمهور بحيادتيها وقدراتها الفنية، ينبغي على مفوضية الانتخابات ان تتخذ اجراءات عملية في:

? اعداد سجل ناخبين شامل يضم الجميع.

? تبنّي منظومةٍ لادارة نتائج الانتخابات تمتاز بكونها شفافة وموثوقة وتخضع للتجربة.

? تبنّي اطارٍ قضائي لمعالجة الشكاوى والطعون والانتخابية.

? اطلاع اصحاب الشأن الانتخابي على الاستعدادات والعمليات الانتخابية.

وعن موقف بعثة يونامي من تظاهرات الاحتجاج وجدية الحكومة في تقديم قتلة المتظاهرين والخاطفين الى القضاء اشارت بلاسخارت الى ان الحكومة العراقية تعمل بلا شكّ وسط عددٍ من العواصف في آنٍ واحد لكن حجم التحديات هائلٌ ولا وجود لمعجزات تحدث بين عشية وضحاها فالمظالم التي لم تُحلّ منذ امدٍ بعيدٍ لم تختفِ ويريد العراقيون اسماع اصواتهم.

واضافت ان الاضطرابات الاجتماعية في انحاء العراق استمرت في الأشهر الأخيرة وان انخفضت الى حدٍّ ما بسبب استمرار جائحة «كورونا».

واضافت «لست افاجئكم اذا قلت ان الاسكات المتعمد للأصوات المسالمة يشكّل اهانةً للحقوق الأساسية والكرامة وان الضغط على الناشطين ووسائل الاعلام وارباك المشهد او حتى اسوأ من ذلك اراقة الدماء امر لا يمكن القبول به.

وقالت « مع اننا نجد سبباً للتشجيع الحذر من التصريحات وبعض الاجراءات المبكرة للحكومة الحالية، نشدّد على الحاجة الملحّة لمزيدٍ من الخطوات الملموسة لتحقيق العدالة والمساءلة الحقيقيتين».

