إسرائيل تصادق على آلاف الوحدات الاستيطانية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كشف مسؤول في وزارة الدفاع الاسرائيلية ان لجنة التخطيط العليا بما تسمى للادارة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ثمانية اشهر من وقف النشاط الاستيطاني هناك وأقل من شهر على توقيع اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع البحرين والامارات. فيما هاجمت منظمة «السلام الآن» القرار الجديد ووصفته بأنه يوجه ضربة الى آمال تحقيق سلام اسرائيلي عربي اوسع. ووافقت لجنة التخطيط العليا للادارة المدنية الاسرائيلية على بناء اكثر من الفي وحدة استيطانية جديدة في انحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وهذه اللجنة هي هيئة تابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة،.

وقالت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية المعارضة للاستيطان ان هذا التوسع الاستيطاني يشير الى رفض اسرائيل اقامة دولة فلسطينية ويوجه ضربة الى آمال تحقيق سلام اسرائيلي عربي اوسع، مشيرة الى انه من المتوقع الموافقة على بناء الفي وحدة سكنية استيطانية اخرى. ورأت في بيان ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين «نتانياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية». وتأتي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بعد ثمانية اشهر على تجميد النشاط الاستيطاني وبعد اقل من شهر من توقيع اسرائيل اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الامارات والبحرين.

وكانت خطة السلام الأيميكية المثيرة للجدل التي كشفت اواخر يناير الماضي والمعروفة اعلاميا باسم «صفقة القرن» منحت اسرائيل الضوء الأخضر لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها المستوطنات. ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الاتفاقيات الموقعة ما هي الا جزء من مبادرته للسلام في الشرق الأوسط. وقالت اسرائيل انها «علقت» مخططات الضم وذلك بموجب اتفاق التطبيع مع الامارات التي استشهد مسؤوليها بهذه الخطوة في محاولة للتخفيف من حجم الانتقادات للاتفاقية في العالمين العربي والاسلامي. والامارات والبحرين هما ثالث ورابع دولتين عربيتين توقعان اتفاقين لتطبيع العلاقات مع اسرائيل، اذ سبقتهما في ذلك كل من مصر (1979)، والأردن (1994). ويتوقع رئيس الوزراء الاسرائيلي، توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول عربية اخرى.

