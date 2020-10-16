لبنان.. عون يؤجل مشاورات التكليف أسبوعاً وبري يعترض

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بيروت - الوكالات: أعلنت الرئاسة اللبنانية ان رئيس الجمهورية ميشال عون ارجأ لمدة اسبوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء يتولى تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد. وقرر عون بحسب بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تأجيل الاستشارات النيابية «التي كانت مقررة الخميس 15 اكتوبر اسبوعا، اي الى يوم الخميس 22 من الشهر الحالي بالتوقيت نفسه». وأضاف البيان ان ذلك جاء «بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها»، دون الخوض في تفاصيل هذ الصعوبات. وتعقيبا على القرار، قال مكتب نبيه بري رئيس مجلس النواب ورئيس حركة «أمل» في بيان صدر بعد دقائق من اعلان الرئاسة، ان بري يعارض اي تأجيل للمشاورات. وتواجه القوى السياسية اللبنانية تحديا جديدا في تشكيل حكومة تحل محل حكومة حسان دياب التي تقدمت باستقالتها قبل شهرين وسط تداعيات الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي دمر مناطق واسعة من العاصمة، وأودى بحياة حوالي 200 شخص. وكان الرئيس اللبناني قد كلف مصطفى اديب بتشكيل الحكومة، لكن اديب اعتذر في 26 سبتمبر عن المضي في الأمر. وقد شنّ جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني السابق الثلاثاء هجوما مبطنا على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لترشيحه نفسه لرئاسة حكومة من شأنها تأييد مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لحل الأزمة في لبنان. ويعيش لبنان اسوأ انهيار مالي منذ الحرب الأهلية التي وقعت بين عامي 1975 و1990.