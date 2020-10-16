الدنمارك فاجأت إنكلترا

دوليه

حقق المنتخب الدنماركي فوزاً مفاجئاً على نظيره منتخب انكلترا 1-0 اول من امس في عقر دار منتخب الأسود الثلاثة ستاد ويمبلي ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية في اطار القسم الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب وسط توتنهام السابق وانتر حالياً كريستيان ايركسن في الدقيقة 35 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد مدافع المنتخب الانكليزي ومان يونايتد هاري ماغواير. واستفاد الضيوف من الزيادة العددية بعد طرد ماغواير لنيله انذارين (5 و31). واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على انكلترا بعد أن أعاق كايل ووكر لاعب الخصم توماس ديلاني داخل المنطقة المحرمة، انبرى لها «الرجل الجليدي» اريكسن بنجاح (36). وكان نجل الحارس الأسطوري بيتر شمايكل على قدر المهمة التي أوكلت اليه في ابقاء شباكه نظيفه أمام زملائه وخصومه في الدوري الانكليزي، فأبطل جميع محاولاتهم قبل تجاوزها خط مرماه. وأعاد فوز الدنمارك المنتخب البلجيكي الى صدارة المجموعة الثانية عقب فوزه على مستضيفه منتخب أيسلندا 2-1، وسجل لبلجيكا روميلو لوكاكو في الدقيقتين 9 و38 من ركلة جزاء فيما أحرز بيركير مار سافارسون هدف أيسلندا الوحيد في الدقيقة 17.

وبذلك تصدرت بلجيكا ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 9 نقاط فيما صعدت الدنمارك الى المركز الثاني برصيد 7 نقاط وتراجعت انكلترا للمركز الثالث بالرصيد ذاته وبقيت أيسلندا أخيرة بدون أي رصيد.

