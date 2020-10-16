فرنسا كررت تفوقها على كرواتيا

دوليه

جدّدت فرنسا تفوقها على مضيفتها كرواتيا وأقصتها من المنافسات بفوزها عليها بنتيجة 2-1 أول من أمس ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية. وسجل أنطوان غريزمان (8) وكيليان مبابي (79) أهداف بطلة العالم فيما أحرز نيكولا فلاشيتش (64) الهدف الوحيد لوصيفتها في مونديال روسيا 2018.

ورفعت فرنسا رصيدها الى 10 نقاط بالتساوي مع البرتغال الفائزة في المباراة الأخرى 3-0 على السويد، الا أن بطلة العالم تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن بطلة أوروبا، في حين خرجت كرواتيا الثالثة من المنافسات مع ثلاث نقاط من أربع مباريات فيما بقيت السويد من دون رصيد. ومع تبقي جولتين، ستنحصر بطاقة التأهل الى نصف النهائي بين البرتغال وفرنسا اللتين ستلتقيان في الجولة الخامسة في 14 نوفمبر المقبل على أرض الأولى، في حين تلعب بطلة أوروبا مع مضيفتها كرواتيا ومنتخب «الديوك» مع ضيفه السويدي في الجولة السادسة والأخيرة في 17 منه. يذكر أن متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع يتأهل لخوض نصف النهائي العام المقبل. وسبق لفرنسا أن تغلبت على كرواتيا 4-2 في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب «ستاد دو فرانس» في سبتمبر الفائت، وهي النتيجة ذاتها التي حققتها في نهائي مونديال روسيا 2018 الذي جميع المنتخبين. وكان لوكا مودريتش أبرز اللاعبين الحاضرين في لقاء اليوم والذي غاب عن لقاء الجولة الثانية بعد أن فضّل المدرب زلاتكو داليتش منحه قسطا من الراحة بعد فترة وجيزة من انتهاء المسابقات المحلية والقارية الموسم الفائت.

وأجرى المدرب ديدييه ديشان ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت أمام البرتغال، فزج في خط الهجوم بأنتوني مارسيال بدلا من أوليفييه جيرو، فيما أشرك ستيفن نزونزي وكورانتان توليسو في خط الوسط بدلا من بول بوغبا ونغولو كانتي، أما في الدفاع فدفع بفيرلان مندي وكليمان لانغليه ولوكاس ديني بدلا من بانجمان بافار، بريسنيل كيمبيمبي ولوكاس هرنانديز. وافتتح منتخب «الديوك» التسجيل بعدما مرر مندي عرضية شتتها دوماغوي فيدا بطريقة خاطئة لتصل الى غريزمان داخل المنطقة سددها صاروخية بيسراه في سقف المرمى (8). وكانت كرواتيا الطرف الأفضل في الشوط الثاني ونجحت في معادلة النتيجة عندما مرر مودريتش كرة عرضية عن الطرف الأيمن الى البديل جوزيب بريكالو داخل المنطقة ومنه الى نيكولا فلاشيتش الذي سددها بالطرف الخارجي لقدمه جميلة على يمين لوريس (64).

الا أن مبابي كان حاضرا لانقاذ «الزرق» بعدما مرر البديل بوغبا كرة طويلة رائعة من خلف المدافعين الى ديني داخل المنطقة تابعها «على الطائر» عرضية الى مبابي الذي أسكنها الشباك (79).

