تعادل هولندا مع إيطاليا

دوليه

انتهت القمة بين ايطاليا وضيفتها هولندا بالتعادل الايجابي 1-1 ضمن المرحلة الرابعة من المجموعة الأولى للمستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية أول من امس. واستفاد منتخب بولندا من هذا التعادل فصعد الى صدارة المجموعة بعد فوزه على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة اليوم لحساب المجموعة ذاتها. وصار رصيد بولندا 7 نقاط، ثم ايطاليا 6، وهولندا ثالثة بـ5 نقاط، وأخيراً منتخب البوسنة والهرسك بنقطتين.

وفي المباراة الأولى التي جرت في بيرغامو، سجل للأتزوري لاعب نادي العاصمة روما لورينزو بيليغريني 16، بينما عادل لمنتخب هولندا لاعب مان يونايتد الانكليزي دوني فان دي بيك 25. وكان المنتخب الايطالي سباقاً بالضغط وشن الهجمات على مرمى الخصم وكان له ما أراد عبر افتتاح التسجيل حينما قام نيكولو باريلا بمجهود فردي رائع بعد اختراقه الدفاع الهولندي ليمرر على اثره الكرة امامية الى بيليغريني الذي تقدم بها وسدد من على مشارف منطقة الجزاء في شباك ياسبر سيليسن (16). وهو أسرع هدف لايطاليا في دوري الأمم الأوروبية في نسختيها.

وانخفض الايقاع الايطالي بعد دقائق من تسجيل هدف السبق، ما منح الضيوف فرصة محاولة التقدم نحو عمق منطقتهم، لينجحوا بادراك التعادل بعد عشر دقائق عن طريق فان دي بيك الذي استثمر الدربكة داخل منطقة الجزاء الايطالية بتسديدة في سقف شباك جانلويجي دوناروما (26).

وهو الهدف الأول لهولندا تحت اشراف المدرب الجديد فرانك دي بور بعد خسارة ودية أمام المكسيك 0-1 وتعادل سلبي في المسابقة نفسها مع البوسنة والهرسك الاحد.

وضغط الضيوف منذ اللحظات الأولى للشوط الثاني وهددوا مرمى دوناروما أكثر من مرة بغية الثأر من الهزيمة على أرضه 0-1 ضمن الجولة الثانية، لكن الأخير حال دون تمكينهم من هز شباكه مرة ثانية. وحافظ المنتخب الايطالي على سجل خالياً من الخسارة تحت قيادة المدرب روبيرتو مانشيني في آخر 19 مباراة اذ حقق 14 فوزاً وخمسة تعادلات، كما فشلت هولندا بتحقيق أول فوز لها في الأراضي الايطالية.

