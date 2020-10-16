«السيدة العجوز» في الحجر

دوليه

ذكر نادي يوفنتوس الايطالي أن لاعبيه عادوا الى الحجر الصحي اعتبارا من أول من أمس، بعدما جاءت نتيجة اختبار «كوفيد-19» الذي خضع له لاعب وسطه الأميركي ويستون ماكيني ايجابية.

وأوضح النادي في بيان له أن اجراء الحجر الذي سبق أن فرضه لبضعة أيام بعد ظهور حالتين ايجابيتين (لموظفين اداريين خارج اطار اللاعبين والجهازين الفني والطبي) في الثالث من أكتوبر، «يسمح لجميع اللاعبين الذين تكون اختباراتهم سلبية بالتدريب ولعب المباريات، لكنه يحظر عليهم التواصل مع من هم خارج مركز الحجر». وقال يوفنتوس في البيان «خلال اجراء الفحوصات التي ينص عليها البروتوكول الساري بالنسبة لفيروس «كوفيد-19» جاءت نتيجة الفحص التي خضع لها ويستون ماكيني ايجابية». واضاف «امتثالا للأنظمة والبروتوكول، دخل الفريق في حجر احترازي هذا المساء». كما أشار يوفنتوس في سياق متصل عن اصابة عنصرين في فريق تحت 23 عاما، هما اللاعب لوكاس روزا وأحد أعضاء الجهاز الفني بالفيروس. وأصبح ماكيني ثاني لاعب في صفوف يوفنتوس يصاب بـ»كوفيد-19» في الفترة الراهنة، بعد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد الى تورينو أول من امس على متن طائرته الخاصة لقضاء فترة الحجر الصحي غداة الكشف عن نتائج الفحوصات التي خضع لها خلال تواجده مع منتخب بلاده المشارك في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، اثر خوضه مباراة ضد فرنسا (0-0) في باريس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة الأوروبية المستحدثة.

