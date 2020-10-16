بانينكا غادر المستشفى

دوليه

أعلن نجل لاعب الوسط المهاجم في المنتخب التشيكوسلوفاكي السابق أنتونين بانينكا، المنوطة باسمه الطريقة الشهيرة لتنفيذ ركلات الجزاء، أن والده خرج من المستشفى حيث كان يعالج بعد اصابته بفيروس «كوفيد-19». وقال توماس بانينكا للموقع الرسمي لنادي بوهيميانز الذي دافع والده عن ألوانه ويشغل منصب الرئيس الفخري له حاليا «لقد أخرجت والدي من المستشفى وأعدته الى المنزل». وأدخل بانينكا (71 عاما) العناية المركزة في حالة خطيرة الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الابن «تحاليله سلبية الآن. لا يزال يعاني من التهاب رئوي لكن الأطباء يقولون انه لم يعد بحاجة الى البقاء في المستشفى». وولد بانينكا في براغ في العام 1948 وفاز بلقب كأس أوروبا مع منتخب تشيكوسلوفاكيا عام 1976 حين سجل ركلة الجزاء الترجيحية الحاسمة على حساب المانيا (5-3 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 2-2) بطريقة خادعة (ساقطة) باتت تعرف باسمه.

