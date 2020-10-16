اعتبار نابولي خاسراً أمام يوفنتوس

دوليه

اعلنت رابطة الدوري الايطالي أول من امس خسارة نابولي 0-3 وحسم نقطة واحدة من رصيده، لانسحابه من المباراة ضد يوفنتوس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري بعد اكتشاف حالتين ايجابيتين بفيروس «كوفيد-19» في صفوفه. وأكد نابولي أنه سيلجأ لاستئناف القرار في بيان نشره على «تويتر»: «نابولي يحترم دائما القواعد والقوانين. (الفريق) ينتظر بثقة نتيجة الاستئناف، ويؤمن بقوة في العدالة». والتزم الفريق الجنوبي بتعليمات السلطات الصحية في منطقة كامبانيا بعدم السفر الى تورينو في الرابع من أكتوبر والبقاء في الحجر الصحي. لكن اللجنة التأديبية في الرابطة رأت بأن فريق المدرب جينارو غاتوزو لم يتبع البروتوكول المعتمد لـ«كوفيد-19». واعتبر القاضي الرياضي في قراره المفصل جدا انه لم توجد «قوة قاهرة» حالت دون الانتقال لخوض المباراة. وكان نابولي قد طلب تأجيل المباراة بعد وضع جميع لاعبيه في الحجر الصحي، بناء على تعليمات من السلطات الصحية المحلية، لكن الرابطة قررت الابقاء على موعد المباراة كما كان مخططا لها.