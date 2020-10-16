السعودية تستضيف جامايكا ودياً نوفمبر المقبل

دوليه

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الجامايكي ودياً مرتين خلال شهر نوفمبر المقبل، في الرياض، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .وأعلنت إدارة المنتخب السعودي في بيان لها امس، أنه من المقرر أن يقيم المنتخب السعودي الأول معسكراً داخلياً في الرياض، تزامناً مع فترة التوقف الدولي من 9 إلى 17 نوفمبر، استعداداً للتصفيات الآسيوية.وسيلتقي «الأخضر» مع نظيره الجامايكي في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. وسيتوقف الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة المعسكر الإعدادي للمنتخب ، حيث تقام منافسات الجولة الرابعة يومي 6 و7 نوفمبر، على أن تستأنف البطولة يوم 21 من الشهر ذاته.