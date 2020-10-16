الأهلي في مهمة صعبة أمام الوداد غداً

دوليه

يحل الأهلي المصري ضيفا على الوداد المغربي غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتبدو المباراة قمة حقيقية وثأرية في نفس الوقت حيث كانت آخر مواجهة بين الفريقين في نهائي دوري الأبطال عام 2017 وحصد الوداد اللقب بالتعادل ذهابا في مصر 1 - 1 والفوز على أرضه بهدف نظيف. ويلعب الزمالك المصري مع الرجاء المغربي في المباراة الثانية لذات الدور يوم الأحد المقبل. ويعاني الأهلي من أزمة حقيقية تتمثل في الغيابات الكثيرة في صفوفه نتيجة الإصابات التي ضربت الفريق هذا الموسم. ودفعت تلك الإصابات العديدة المدرب الجنوب أفريقي بيستو موسيماني للقول: «الأهلي أصبح بمثابة مستشفى وفي كل مباراة نفقد لاعب جديد». ويعاني الأهلي بشدة في خط الدفاع بغياب محمود متولي الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي إلى جانب محمود متولي الذي يعاني من تمزق في العضلة الضامة. كما فقد الأهلي سعد سمير في منتصف الموسم بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس وتم رفع اسمه من قائمة الفريق. ولا يمتلك الأهلي في قلب الدفاع سوى ياسر إبراهيم وكذلك ايمن أشرف الذي كان يلعب كظهير أيسر طوال مسيرته قبل الاستعانة به في قلب الدفاع.