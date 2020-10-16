بداية من غير ... جمهور!

محلية

حالنا كحال كل دوريات العالم سنبدأ دوري كرة القدم لموسم 2020-2021 من غير جمهور؟ فهل هذا له تأثير على مستوى الدوري؟ أو على مستوى اللاعبين وحماسهم؟ وهل سنجد دعماً من القطاع الخاص لهذا الدوري؟... الخ من الاستفسارات الفنية والادارية الكثيرة لمثل هذه البطولات. ان الواقع المرير الذي مررنا فيه خلال عشر السنوات الماضية أعطتنا الجرعة الكافية لتكون لدينا مناعة من متعة كرة القدم الكويتية ... ففي الحقيقة لا اجد الا جمهور النادي العربي الذي مازال يساند لاعبيه (بأعداد صغيرة مقارنة عن السابق)... فحالة الاحباط الكروي موجودة منذ تسيس بعض مجالس ادارة اتحاد الكرة لمصالح اندية على حساب اندية اخرى سواء بالقرارات غير المدروسة (مثل السماح لخمسة لاعبين غير كويتيين بالملعب.. او تطبيق دوري الدمج بين حين الى اخر.... الخ) فهذه الامثلة جعلت من دورينا اضعف دوري بمنطقة الخليج ؟؟؟ فعزوف الجمهور من حضور المباريات ليس بالجديد ومن قبل وباء كورونا منذ مارس 2020... فهذه السنة تعتبر سنة كبيسة بمعنى الكلمة على الرياضة المحلية والعالمية... فلا نعلم ماذا ينتظرنا بعد إلى نهاية 2020.

ولكن ما شدني في كتابة هذا الموضوع هو اهتمام الاندية بتجهيز فرقها بالمدربين واللاعبين المحترفين والمحليين استعدادا لبداية الموسم الكروي... ولكن هل سيتخذ الاتحاد قراراً بالسماح لبعض الاعداد البسيطة لحضور المباريات بمعرفة الاندية انفسهم وبالتعاون مع روابط المشجعين لكل نادٍ (ان وجدت). فالموسم سيكون من قسم واحد بطريقة الدمج الى ان يصلوا الى نهاية الترتيب ليكون الدوري الممتاز عشرة اندية والدرجة الاولى خمسة اندية «فقط»؟؟؟؟ وهنا تقع المشكلة الحقيقية بأن مثل هذا النظام له سلبيات اكثر من ايجابياته التي من شأنها ان ترفع مستوى الفرق او اللاعبين... واهمها بأنهم سيكررون نفس الطريقة كل سنة بنظام الـ paste & copy (صورة طبق الاصل؟؟؟). لذلك أعتقد ان لاعبينا اصبح لديهم مناعة من «عدم وجود الجماهير»... والاحسن ان يشغل كل نادٍ ميكرفون لصوت تشجيع الجماهير ويبثها بالملعب كما يحدث بالدوريات الاوروبية الان ..... سؤال اخير ما هي قصتنا في عدم التزام بعض الاندية برواتب محترفيها السابقين (فهذا يحدث سنويا في الدوري الكويتي... والفيفا تعود علينا بإيقاف هذه الاندية من حق التعاقد مع اللاعبين المحترفين مستقبلا؟ من نلوم او من هو السبب بذلك؟)....

والله من وراء القصد.

