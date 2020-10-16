«المنسقين الإعلاميين» عقدت اجتماعها الرابع

محلية

أصدرت رابطة المنسقين الإعلاميين الرياضيين للأندية الكويتية قرارات عدة خلال اجتماعها الرابع الذي عُقد بطريقة «الأون لاين» أمس. واعتمدت اللجنة محمد الجسار منسقاً لنادي التضامن وسالم العنزي منسقاً للمنتخب الأولمبي. كما قبلت الرابطة الدعم المادي والمعنوي المقدم من النائب ماجد المطيري، وقدمت التهنئة إلى رئيس الرابطة مناور عوض على نيله عضوية لجنتي الإعلام الرياضي والعلاقات الدولية بالاتحاد العربي للصحافة الرياضية. وتلقت الرابطة وعداً من رئيس اللجنة الرياضية في اتحاد الكرة فاطمة حياة بترشيح منسق إعلامي لتمثيل اللجنة في الرابطة.

