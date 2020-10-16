تأجيل «صالات آسيا» في الكويت بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ «كورونا»

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد التشاور مع الاتحاد الكويتي وجميع الأطراف المعنية، اعتماد تأجيل بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الكويت، بحيث تقام عام 2021.

وتم تأكيد القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة جميع الفرق المشاركة وأطراف اللعبة، وذلك استجابة للارتفاع الأخير في عدد حالات فيروس كورونا المستجد المسجلة في الكويت. وسوف يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للبطولة وكل الشؤون والمعلومات المتعلقة بها في وقت لاحق.

يذكر أن المكتب التنفيذي بالاتحاد الاسيوي قرر في سبتمبر الماضي نقل بطولة آسيا لكرة الصالات لتقام في الكويت، بدلا من تركمانستان حيث تم تعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، بدلاً من الموعد السابق في نوفمبر، وذلك من أجل السماح للاتحادات الوطنية بالاستعداد بأفضل صورة.

من جانبه، اطلع الاتحاد الآسيوي على قرار الاتحاد الصيني للعبة الانسحاب من استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل المنافسات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد.

وسوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإعادة فتح الباب أمام تقديم طلبات استضافة النهائيات في نسختي 2022 و2024 لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

