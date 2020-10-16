الكويت والقادسية يواجهان خيطان والتضامن

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تستكمل الجولة الأولى من دوري التصنيف بإقامة 3 مباريات تجمع القادسية مع التضامن على ستاد ثامر، والنصر مع الشباب على ستاد عبدالله الخليفة، والكويت مع خيطان على ستاد علي صباح السالم.

ويتطلع الأصفر والأبيض لبداية قوية تؤكد استمرار التنافس بينهما على اللقب كما جرت العادة رغم سيطرة الكويت على اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.

ولا شك أن الكويت بمدربه الجديد الهولندي رود كرول الذي توج مع الفريق بلقب الدوري وخسر كأس الأمير أمام العربي، يريد الظهور بصورة جديدة بعد مرحلة الشك التي مر بها عقب النهائي ثم خسارة المباراة الودية أمام التضامن بنتيجة 4-1. لكن الأبيض يملك الأسماء القادرة على تجاوز أي فريق مع الأخذ بالاعتبار أن الهدف في هذه المرحلة هو ضمان أحد المراكز العشرة الأولى المؤهلة إلى الدوري الممتاز وهو أمر في المتناول. ويفتقد الأبيض اليوم محترفه العاجي جمعة سعيد العائد من مشاركة دولية مع منتخب بلاده والذي يخضع لفترة العزل الصحي.

في المقابل، يسعى خيطان إلى تسجيل بداية قوية أمام حامل اللقب رغم أن مهمته تبدو صعبة قياساً على مستوى الفريق في المواسم الأخيرة وتراجعه إلى مراكز المؤخرة منذ موسم 2015-2016 عندما احتل المركز السادس في دوري الدمج.

وفي المباراة الثانية، تبدو كفة القادسية أرجح لدى مواجهة التضامن الباحث هو الآخر عن بداية قوية سعياً لحصد نقاط تضمن بقاء الفريق مع أندية الصفوة بقيادة مدربه الوطني جمال القبندي. ودعم الأصفر الذي يقوده الإسباني بابلو فرانكو صفوفه هذا بالنيجيري دينيس سيسوجو والألباني برنس تراشي الذس سيغيب عن مباراة اليوم لعودته من المشاركة مع منتخب بلاده وبقائه في العزل الصحي.

ويستضيف ستاد عبدالله الخليفة لقاءً متكافئاً بين النصر والشباب حيث يتطلع كلا الفريقين للظفر بأول 3 نقاط في المسابقة.

واعتمد اتحاد الكرة نظاماً جديداً هذا الموسم بعد توقف الدوري الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى توقف النشاط الرياضي منذ أواخر فبراير حتى منتصف أغسطس الماضي واستكمل ليتوج الكويت باللقب. وينص النظام الجديد على إقامة دوري تصنيفي توزع بعد الفرق حسب ترتيبها إلى درجتين ممتازة وأولى، على أن تضم المدرجة الممتازة الفريق أصحاب المراكز من الأول حتى العاشر، بينما تضم الدرجة الثانية الفريق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى الخامس عشر.

