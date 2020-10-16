مناقشة ميزانية الهيئة

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ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2021-2022 لرفعها الى وزارة المالية لإقرارها خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وبحضور أسد تقي نائب الرئيس، الشيخ حمود المبارك مدير عام الهيئة بالانابة، ونواب المدير العام علي مروي لقطاع المالية والادارية ومحمود ابل المستشار بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب وأعضاء مجلس الإدارة.

وأبن المجلس خلال اجتماعه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، واستذكر المجلس دوره الذي ساهم في إجراء طفرة رياضية شاملة في البلاد باقرار القوانين التي ساهمت في دعم أبنائه الرياضيين وكذلك المنشآت الرياضية التي تم تشييدها في عهده وكانت محل اشادة من جميع المنظمات الرياضية الدولية. ورفع مجلس الادارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، كما هنأ سمو الشيخ مشعل الأحمد بنيله ثقة سمو الامير واختياره وليا للعهد.

