حيات: «الأولمبية» أوصت بالاحتراف الجزئي للاعبات

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واصلت لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية برئاسة فاطمة حيات وعضوية الشيخة بيبي السالم زيارتها للأندية الشاملة، للتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تعترض طريق رياضة المرأة، والتقت اللجنة بنادي القرين مطلع الأسبوع الحالي، كما زارت أول من أمس ناديي القادسية والعربي، حيث التقت بأمين السر العام بنادي القادسية حسن ابو الحسن، وأمين السر العام بالنادي العربي فؤاد المزيدي، وستواصل اللجنة زياراتها الدورية حيث ستلتقي بإدارة نادي الكويت الأسبوع المقبل.

وأكدت فاطمة حيات أن السبب الأول لزيارة الأندية هو لتقديم الشكر على المشاركة بالعمل لأجل النهوض برياضة المرأة في الكويت، وقالت:»سوف نواصل الزيارات الدورية للاندية خلال الفترة المقبلة»، مضيفة:»نعتز بجهود جميع الأندية التي فتحت أبوابها للفتاة الرياضية في أكثر من لعبة، ونتطلع لمستقبل أفضل في جميع الألعاب الفردية منها والجماعية، ونأمل من الهيئة دعم الأندية الشاملة التي تهتم بدعم رياضة السيدات بعد غياب امتد لأربعة عقود، كما نأمل على الأندية الأخرى أن تبادر بالمشاركة في النشاط الرياضي النسائي»، لافتة إلى أن اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر قدمت عدة توصيات لـ «الهيئة» منها الاحتراف الجزئي للاعبات، وزيادة الدعم المادي للاتحادات والأندية التي تهتم برياضة المرأة، «كما نأمل تعاون وزارة التربية لتوفير صالات المدارس القريبة للأندية التي لا توجد لديها منشآت كافية».

وأبدى المزيدي سعادته بالاهتمام الذي تبديه اللجنة الأولمبية برياضة المرأة، مقدرا الجهود التي تقوم بها لجنة رياضة المرأة، وقال:» النادي العربي حريص على تقديم الدعم للفتاة الرياضية، وقد باشرت ألعاب كرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة تدريباتها الفعلية بالنادي منذ ما يقرب شهرين، فضلا عن كرة القدم للصالات منذ الموسم الماضي، والعربي دائما سباق في دعم الرياضيين بشكل عام»، مطالبا بضرورة زيادة ميزانية الأندية لكي تتمكن من الصرف على الألعاب النسائية المستحدثة. من جانبه، ذكر أمين السر العام بنادي القادسية حسن أبو الحسن أن الاجتماع مع اللجنة النسائية تطرق للعديد من المواضيع التي من شأنها الارتقاء بالرياضة النسائية، مضيفا: «أتمنى على الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمدير العام حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا بزيادة المخصصات المالية للأندية، لكي تتمكن من الصرف على الألعاب وخاصة الرياضات النسائية الجديدة، كما أن قلة المنشآت تعد عقبة كبيرة أمام الأندية»، لافتا إلى أن القادسية سيدرس إطلاق ألعاب نسائية في الفترة المقبلة إلى جانب كرة قدم الصالات، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات المعنية.

