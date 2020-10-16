اليرموك بطل «كأس الإسكواش»

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توج اليرموك بلقب بطولة كأس اتحاد الاسكواش للعمومي للموسم 2019 - 2020 بعد تغلبه في اللقاء النهائي علي السالمية بنتيجة 2- 1. وفي اللقاء الاول فاز لاعب اليرموك علي الرامزي علي لاعب السالمية سالم فايز 3 - 0 ليعادل عبدالله المزين النتيجة بفوزه علي عمار التميمي 3- 0 ليلعب يوسف نزار مع فلاح فايز اللقاء الفاصل والذي تألق فيه نزار وحول تأخرة بالشوط الاول الى فوز بنتيجة 3- 1 ليظفر اليرموك ببطولة الكأس محققا ثنائية الموسم بعد ان توج بلقب بطولة الدوري في وقت سابق. واحتل العربي المركز الثالث بفوزه على النصر بنتيجة 2- 1 حيث قاد لاعب الاخضر الواعد محمد التركي فريقه لتحقيق الانجاز بالفوز علي المصنف الاول بالنصر محمد عادل المسعود بنتيجة 3- 0 ليمهد الطريق لزميله يوسف النجار الذي تغلب علي لاعب النصر فهد المطيري 3- 1 ليعود الاخضر الى منصات التتويج بعد غياب 15 عاما.

