الناصر: الكويت ماضية في طريق نشر السلام والتسامح

أول النهار

أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر أن الكويت ستواصل المسير على الخطى المحمودة التي رسمها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لجهة تقوية علاقات الشراكة والصداقة مع المجتمع الدولي فضلا عن دعم جهود الوساطة ونشر قيم السلام والتسامح حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي ان الشيخ الدكتور أحمد الناصر بعث برسائل شكر وتقدير الى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير والى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاقامتهما جلسة الجمعية العامة لتأبين فقيد دولة الكويت والأمتين العربية والاسلامية وعميد الدبلوماسية الدولية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

وأوضحت أن وزير الخارجية نوه بما تضمنه البيان الصادر عن الأمم المتحدة من استذكار لمسيرة سموه -رحمه الله- الانسانية والسياسية واستعراض محطات عمله ومسيرته المهنية واسهاماته في مد جسور التعاون ونشر السلام وتعزيز مبادئ العيش المشترك وترسيخ أسس السلم والأمن الدوليين.

وأضافت أن وزير الخارجية بعث برسائل مماثلة الى كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايكل بومبيو ووزير خارجية جمهورية اندونيسيا ريتنو مارسودي ووزير خارجية جمهورية الكاميرون لوجون مبيلا ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيلو ووزير خارجية جمهورية لاتفيا ايدجارز رينكيفيكس ووزير الخارجية والعدل والثقافة في ليختنشتاين كاترين اجنبرجر.

وأفادت بأن الشيخ الدكتور أحمد الناصر نوه في هذا الصدد بما تضمنته البيانات التي تم القاؤها من قبل مندوبيهم الدائمين لدى الامم المتحدة نيابة عن المجموعات الاقليمية في جلسة التأبين من نبل صادق المشاعر وعظيم التقدير بحق أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. ولفتت الى تأكيد وزير الخارجية على أن الكويت ستواصل المسير على الخطى المحمودة التي رسمها سموه رحمه الله وأنها ستعمل على تقوية الشراكة والصداقة مع المجتمع الدولي ومع مختلف أجهزة الأمم المتحدة والبناء على الارث الذي تركه الفقيد الى جانب دعم جهود الوساطة والسلام ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي حول العالم.

