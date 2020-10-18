«الكمامات».. «التجمعات غير المتباعدة» و«المصافحة» و«التقبيل».. مخالفة فورية

الأولى

من المقرر ان تعقد اللجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس «كورونا» اجتماعا الاسبوع الحالي لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لها بضرورة تطوير أساليب عملها وتكثيف جهودها بما ينسجم مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس وارتفاع مؤشرات العدوى.

وأكدت مصادر حكومية لـ«النهار» أن اللجنة ستدرس اساليب فرض سيطرتها على الوضع الوبائي على أرض الواقع من خلال نشر فرق من جهات حكومية عدة لضبط عمليات التفتيش على المرافق العامة مثل المجمعات والاسواق والمطاعم والمحال وكذلك مقار العمل الحكومية منها والخاصة مع اغلاق أي مرفق يخالف الاشتراطات الصحية واحالة ملفه مباشرة الى القضاء.

وعن آلية تطبيق «الغرامة الفورية» كما طالب بها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قالت المصادر إن تنفيذ هذا الامر يحتاج الى تعديل على القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية والوقاية من الأمراض السارية، ومن المتوقع وصول مشروع القانون الخاص بهذا التعديل الى مجلس الأمة اليوم أو غدا مع اعطائه صفة الاستعجال للبت فيه في جلسة بعد غد الثلاثاء او في جلسة خاصة تليها.

وحول آلية سداد الغرامات الفورية أشارت المصادر الى ان المخالفات الصحية ستسجل على البطاقة المدنية لكل مخالف مع منعه من اجراء أي معاملة في أي جهة حكومية الا بعد دفعها، مستبعدا ان تكون طريقة الدفع «فورية بالشارع».

ولفتت الى ان المخالفات لن تكون مقتصرة فقط على عدم لبس الكمام بل حتى التجمعات الموجودة خارج المنازل وفي المطاعم والمجمعات والمقاهي ولا يتم فيها تطبيق التباعد الجسدي وكذلك بعض الأساليب الناقلة للعدوى مثل السلام بالمصافحة والتقبيل.