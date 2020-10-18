«الصحة»: الإصابات بـ «كورونا» تتفوق على حالات الشفاء

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توفي امس استشاري الروماتيزم بمستشفى مبارك ومستشفى جابر للقوات المسلحة د. علي عبدالله الصغيَّر بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا المستجد. ونعت وزارة الدفاع الراحل بقولها بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة الدفاع المغفور له بإذن الله تعالى د. علي عبدالله الصغيّر من هيئة الخدمات الطبية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان من جانب آخر،.

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 739 إصابة جديدة بـ كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 115483 في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 694. وكانت الوزارة أعلنت شفاء 613 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 107108 حالات..

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7681..

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5701 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 823206.