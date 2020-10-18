الدراسة «أونلاين» طوال الفصل الأول راتب شهر مكافأة لمصححي الاختبارات

الأولى

أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد ان العودة للتعليم التقليدي في الفصل الدراسي الثاني بيد السلطات الصحية، مشيرا الى ان التعليم عن بعد سيستمر في الفصل الاول حتى نهايته، ومشددا على ان الوزارة جاهزة لعودة الطلبة الى المدارس في الفصل الثاني اذا سمحت وزارة الصحة بذلك.

وقال المقصيد ان التعلم عن بعد مستمر وستطبقه الوزارة بالتوزاي مع التعليم التقليدي، للاستفادة منه في اوقات الكوارث والازمات الطبيعية مثل الامطار والعواصف وغيرها من الامور، التي كانت تتسبب في وقف التعليم، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا سيكون التعليم عن بعد جاهزا لمواجهة أي أزمة تتعرض لها البلاد.

من جهة اخر، وافقت الحكومة على اقتراحين الأول مقدم من النائب محمد هايف ويقضي بإدراج مادة القرآن الكريم في مناهج رياض الاطفال، والآخر مقدم من النائب عسكر العنزي في شأن رفع قيمة مكافأة تصحيح الاختبارات المقررة للمعلمين الكويتيين عند نهاية السنة الدراسية إلى راتب شهر كامل.

وقال وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي في رد أحاله إلى مجلس الأمة بشأن الاقتراح الاول ان الوزارة تؤيد المقترح الذي يتضمن تنمية القرارات اللغوية والقرائية بما يتناسب مع نمو الطفل في هذا المستوى، لافتا الى ان تلاوة القرآن وحفظه في مراحل مبكرة يساعدان على تقوية ملكة الحفظ والقدرات العقلية والذاكرة لدى الأطفال.

واضاف الحربي ان الاقتراح سيساعد على توفير فرص وظيفية جديدة لمعلمات التربية الاسلامية بعد ان تجتاز المتقدمة اختبارا تحريريا ومقابلة شخصية مع خضوعها لدورة تأهيلية تتناول طرق تدريس القرآن ودورة في خصائص نمو الأطفال.

وبشأن اقتراح رفع قيمة مكافأة تصحيح الاختبارات قال الحربي ان الوزارة تؤكد إيمانها الجازم بالرسالة النبيلة والرائدة للمعلم، وانها سبق ان قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لزيادة مكافآت أعمال الامتحانات وعرض الموضوع على الخدمة المدنية، وتمت بالفعل الموافقة عليها اعتبارا من العام الدراسي 2020/2019.