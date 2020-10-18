«التشريعية» تحسم اليوم قانوني «ضمان البنوك» و«التركيبة السكانية»

الأولى

تجتمع اليوم الاحد اربع لجان برلمانية لحسم عدد من التشريعات في مقدمتها تنظيم التركيبة السكانية الموجود على طاولة لجنة تنمية الموارد البشرية، ودعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين من تداعيات كورونا المطروح امام اللجنة المالية ليتم التصويت عليهما في المداولة الثانية خلال جلسة بعد غد الثلاثاء، وسط خلاف نيابي- حكومي بشأن الاول واخر نيابي- نيابي بشأن الثاني.

من جهتها، تتابع لجنة شؤون ذوي الاعاقة مناقشة مشروع قانون تعديل احكام قانون ذوي الاعاقة وهو المشروع الذي مازالت تعترضه عواقب حالت دون وجود توافق نيابي حكومي بشأنه منذ وقت طويل. بدورها، تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من جديد اقتراحا بقانون بشأن اسقاط عضوية النواب بعد ان اعاد المجلس التقرير الى اللجنة لاجراء مراجعة عليه اثر جدل دستوري وقانوني، على امل ان تجري المزيد من الدراسة وترفع تقريرها اليه.