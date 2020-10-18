«البلدية»: إطلاق نظام «الحضور الجغرافي» للعاملين

الأولى

أعلن وزير البلدية وليد الجاسم عن اطلاق نظام «الحضور الجغرافي» للعاملين في الجهاز التنفيذي.

وأوضح في تصريح صحافي ان مقتضيات العمل وحسن تنظيمه، والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا تتطلب ايجاد آلية جديدة لاثبات التزام العاملين بالدوام الرسمي من سرعة انجاز معاملات المراجعين وعدم تأخيرها.

وأشار الى انه خاطب مدير البلدية العام حول اطلاق نظام الحضور الجغرافي الذي سيتم العمل به بشكل تدريجي وعلى مرحلتين لقياس مدى فاعليته من الناحية الفنية.

وأوضح الجاسم انه سيتم العمل التدريجي من هذا النظام كمرحلة اولى على شاغلي الوظائف الاشرافية من العاملين في الجهاز التنفيذي، مشيرا الى ان تلك المرحلة ستستغرق شهرا تقريبا تمهيدا لتطبيق النظام على كل القطاعات.