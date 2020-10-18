السعودية: حل الأزمة مع قطر قد يكون ممكناً في القريب

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واشنطن - الوكالات: أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الخليجية، مؤكدا انه في حال التزام «الأشقاء» في قطر بمعالجة «الدواعي الأمنية» للدول الأربع فإن ذلك سيكون جيدا لأمن استقرار المنطقة.

وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر افتراضي في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، إنه يأمل أنه قد يكون من الممكن قريبا حل النزاع الذي دفع المملكة والإمارات والبحرين ومصر إلى قطع العلاقات السياسية والتجارية وحركة النقل مع قطر في منتصف عام 2017، حسبما نقلت وكالة أنباء «رويترز».

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أنه في حال التزام «الأشقاء» في قطر بمعالجة الدواعي الأمنية للدول الأربع فإن ذلك سيكون جيدا لأمن واستقرار المنطقة.

وأضاف الوزير «نأمل أن نتمكن من إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها». وأردف: «أعتقد أن هناك طريقا لتحقيق ذلك ونأمل أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب نسبيا». لكنه لم يوضح صراحة موعد حدوث ذلك.