المقصيد: «التعليم عن بُعد» مستمر لنهاية الفصل الحالي

وطن النهار

أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد ان العودة للتعليم التقليدي في الفصل الدراسي الثاني بيد السلطات الصحية، مشيرا الى ان التعليم عن بعد سيستمر في الفصل الاول حتى نهايته، مشددا على ان الوزارة جاهزة لعودة الطلبة للمدارس في الفصل الثاني في حال سمحت الصحة بذلك.

وقال المقصيد ان التعلم عن بعد بشكل عام مستمر وستطبقه الوزارة بالتوزاي مع التعليم التقليدي، للاستفادة من هذا النظام في اوقات الكوارث والازمات الطبيعية مثل الامطار والعواصف وغيرها من الامور، التي كانت تتسبب في وقف التعليم، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا سيكون التعليم عن بعد جاهزا لمواجهة أي أزمة تتعرض لها البلاد ولن يتوقف التعليم. من جانب آخر، وافقت الحكومة على اقتراحين برغبة الأول مقدم من النائب محمد هايف بإدراج مادة القرآن الكريم في المناهج التعليمية لمرحلة رياض الاطفال، والآخر مقدم من النائب عسكر العنزي في شأن رفع قيمة مكافأة تصحيح الاختبارات المقررة للمعلمين الكويتيين عند نهاية السنة الدراسية إلى راتب شهر كامل.

وقال وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي في رد أحاله إلى مجلس الأمة بشأن الاقتراح الاول ان الوزارة تؤيد المقترح الذي يتضمن تنمية المقررات اللغوية والقرائية بما يتناسب مع نمو الطفل في هذا المستوى حيث ان تلاوة القرآن وحفظه في مراحل مبكرة يساعدان على تقوية ملكة الحفظ والقدرات العقلية والذاكرة لدى الأطفال.

واضاف الحربي ان الاقتراح سيساعد على توفير فرص وظيفية جديدة لمعلمات التربية الاسلامية بعد ان تجتاز المتقدمة اختبارا تحريرا ومقابلة شخصية مع خضوعها لدورة تأهيلية تتناول طرق تدريس القرآن ودوره في خصائص نمو الأطفال.

وبشأن اقتراح رفع قيمة مكافأة تصحيح الاختبارات قال الحربي ان وزارة التربية تؤكد إيمانها الجازم بالرسالة النبيلة والرائدة والتي شعارها دائما هي المعلم، وهي سباقة دائما نحو توجيه المزيد من الاهتمام بالكوادر العاملة في المجالات التربوية والتعليمية وتطوير قدراتها وكفاءة العملية التربوية من خلال وضع الخطط والسياسات والتعليمية وتشريع القوانين وتأييد المقترحات التي تتبنى هذه المساعي.

وكشف الحربي أن وزارة التربية سبق وقامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لزيادة فئات المكافآت لبعض المكلفين بأعمال الامتحانات بوزارة التربية وعرض الموضوع على الخدمة المدنية باجتماعه رقم 2019، وقد تمت الموافقة على زيادة الفئة المقررة لبعض المكلفين بأعمال الامتحانات وذلك وعلى أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من امتحانات العام الدراسي 2019/2020.

