المباركي لاستحداث مقرر يتناول الوجه الإنساني للسياسة الكويتية

وطن النهار

دعا رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي الى دعم مقررات التدريب والتدريس المعتمدة لدى اكاديمية الشيخ سعد العبدالله التابعة لوزارة الداخلية بمواد تتعلق بالوجه الانساني لسياسات الدولة الداخلية والخارجية وذلك ضمن ما هو مقرر في تدريس القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان.

وقال: ان تضمين هذا الجانب المهم في سياسات التدريب يؤدي الى خلق وعي ثابت لدى رجال الأمن حول اثر الجانب الانساني في السياسات العامة في خلق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويتمد الى رفع مستوى تعاملهم مع القضايا المجتمعية المختلفة التي تقع تحت سلطاتهم القانونية، وترسيخ الحس الانساني في تفاعلهم مع الأفراد بما يحقق نقلة نوعية في اداء المؤسسات الأمنية بشكل عام.

وأضاف «للكويت ارث عريض في العطاء الانساني، وقد توجه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه خير تتويج بمنح الدولة لقب الكويت مركز العمل الانساني، وحصوله على اسم قائد العمل الانساني من منظمة الأمم المتحدة وهي نتيجة مستحقة لأكثر من 60 عاماً من العطاء والالتزام الانساني مع الشعوب الأكثر حاجة ومن الواجب الآن ان يتم توظيف هذه الجائزة الدولية في مناهج التعليم العسكرية والمدنية على السواء».

