«الوطنية لحماية الطفل»: التواصل معدوم في «التعليم عن بُعد»

وطن النهار

أقامت الجمعية الوطنية لحماية الطفل ورشة عمل بعنوان الأطر اللازمة لفهم ماهية التعليم عن بعد على مدى يومين تحدث فيها نخبة من المختصين وأدارها: الكابتن منذر الكندري مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة ومدير معهد التمري وتحدث عن الممارسات الناجعة في مجال التعليم الافتراضي ود. سهام الفريح رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل وتحدثت عن نشر الوعي بأهمية نشر المعرفة وتبادلها من خلال التعليم الافتراضي. ا. مسعد الخالدي مستشار تربوي مدير مركز كفايات للاستشارات التربوية والتدريب وتحدث عن وضع الخطط والبرامج المناسبة للتنفيذ وأ. مناير الحمادي مستشار اشراف تربوي وتحدثت عن كيفية تنفيذ التعليم بفاعلية وتحقيق الأهداف المطلوبة. وأ. ناصر نجف باحث في قسم علم النفس التربوي -كلية- جامعة الكويت وتحدث عن تجربة ناجحة في مجال التعليم عن بعد.وأ. خالد الردعان عضو الجمعية العمومية.

وخلصت الورشة الى صعوبة توفير جميع التجهيزات والوسائل التقنية المطلوبة لكل متعلم في منزله، وكذلك صعوبة السيطرة على امتحانات الطلبة لمنع الغش، والى ان الجائحة حرمت المتعلمين من استخدام المختبرات ومن الدراسة العملية بسبب عدم حضورهم الى اماكن الدراسة. ودعت الى اهمية وضع الخطط والبرامج الجديدة لتنفيذ (التعليم عن بعد) وأشاروا الى ان هذا النوع من التعلم جديد على مجتمعنا في الكويت، الا انه قديم في مجتمعات اخرى اخذت به منذ امد بعيد.

واشار الحضور الى عدم وجود استراتيجية وطنية للتحول من التعليم العادي الى التعليم الرقمي والى سيطرة التعليم التقليدي على ذهنية اصحاب القرار. وعدم تدريب الكوادر التعليمية وتهيئتها للتعليم الرقمي.

وقالوا: لم تشارك وسائل الاعلام المختلفة بنشر الوعي بأبجديات التعلم الرقمي، وتقريبه الى اولياء الأمور، الذين شئنا ام ابينا هم مساهمون في هذه العملية التعليمية، ولم تقم وزارة التربية بتجديد المناهج التربوية والعلمية بما يتفق مع احتياجات هذا النوع من التعليم. لافتين الى قصر الفترة الزمنية المحددة للحصة الدراسية من 45 الى 25 دقيقة، فهي لا محالة غير كافية.

وذكروا ان منع وزارة التربية من ظهور المتعلم في المنصة التعليمية لا يحقق الهدف التربوي في توصيل المعلومة اليه، فالتواصل بين المعلم والمتعلم يكاد يكون معدوماً، على عكس ما هو متبع في التعليم الخاص الذي سمحت لهم وزارة التربية بذلك.

اما عن اهم التوصيات من خلال ما قدمه المشاركون في الورشة فهي: وضع استراتيجية ومعايير وطنية للتحول الى التعليم الرقمي. وتأهيل الكوادر التعليمية بوضع برامج تدريبية تمنحهم المهارات اللازمة التي يحتاجها ( التعليم عن بعد ) وزيادة حجم الانفاق على التدريب المهني للمتعلمين. وتنظيم المحتوى التعليمي الذي يجب ان يقوم على اعداده ذوو الاختصاص بتكنولوجيا المعلومات، والتي تحقق الأهداف المطلوبة لدى المتعلم. وتحديد ادوات التقييم والقياس بما يتناسب مع هذا النوع من التعليم الذي يعاني من ضعف الثقة به. وضرورة توفير شبكة انترنت عالية الجودة تساهم بفاعلية في تسهيل استخدام التقنيات اللازمة في هذا التعليم. وبناء المناهج التي تتفق مع متطلبات التعليم الافتراضي، مع التأكيد العملي، وعدم اغفال التركيز على القيم والأخلاق.

