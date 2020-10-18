الشيخ: الكويت أظهرت كفاءة بتوفير الأغذية خلال أزمة «كورونا»

وطن النهار

أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ بالمستوى العالي من الكفاءة الذي أظهرته البلاد في الاستجابة لتحقيق الأمن الغذائي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

جاء ذلك في بيان صحافي بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف الـ 16 من أكتوبر سنويا ويتزامن هذا العام والذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» وشعاره «معا ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة.. أفعالنا هي مستقبلنا».

وذكر المسؤول الأممي أن هذه الأزمة الصحية العالمية أتاحت فرصة للتفكير بشكل جاد لاتخاد قرارات حاسمة بضرورة الاستثمار المحلي في المشروعات الزراعية وتعزيز قدراتها بشكل أفضل.

وأوضح أن ما شهدته دول العالم خلال الجائحة أكد وجود حاجة ملحة لأن تستثمر الحكومات وشركات القطاع الخاص في استراتيجية محلية مرنة طويلة الأجل لإدارة التحديات المستقبلية ذات الصلة وتجنب أي تأثيرات لها.

من جانبه قال المنسق الإقليمي لـ«فاو» لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن دينو فرانشيسكوتي بحسب البيان إن الكويت تعمل على تحديد مجموعة من الأهداف قصيرة وطويلة الأجل تتعلق بقطاع الأغذية والزراعة.

وأشار إلى الحاجة لوجود خطة استراتيجية قوية تسهم في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي واستقرار الإمدادات ذات الصلة مؤكدا استعداد «فاو» لدعم السلطات الكويتية في وضع وتنفيذ مثل هذه الخطة.

من جهته، ذكر منسق برنامج الشراكة بين «فاو» والكويت كبير مستشاري السياسات في المكتب الإقليمي بالقاهرة كيان جاف وفقا للبيان أن مثل هذه الشراكة تستهدف تعزيز التفاعل والتآزر بين مختلف الأطراف نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

