«الداخلية» كرَّمت جمعية الأسر المتعففة لدورها المجتمعي

وطن النهار

أعرب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بدر المبارك عن شكره وتقديره للفتة الكريمة التي قامت بها وزارة الداخلية حيث كرمت الجمعية كواحدة من خمس جمعيات قدمت خدماتها وبذلت جهودها لخدمة اجهزة الدولة المختلفة.

في هذا السياق قال ان وزارة الداخلية كرمت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة لجهودها الطيبة في دعم مؤسسات المجتمع المدني ودعم اجهزة الدولة ابان تصاعد انتشار فيروس كورونا والتي بدأت منذ ستة أشهر ومستمرة حتى الآن.

وبين المبارك بأن الفريق عصام النهام وكيل وزارة الداخلية قام بتسليمه درعا تذكارية تكريما من الوزارة للجمعية على ما ابدته الجمعية من تعاون ودعم لأجهزة وزارة الداخلية خاصة والدولة عامة مشددا على ان الجمعية لاتزال مستمرة في اعمالها بنفس الهمة والعطاء من اجل مساعدة اجهزة الدولة على اداء مهامها الموكلة اليها.

