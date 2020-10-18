«الصحة»: لا دليل على تأثير «كورونا» في خصوبة الرجال

وطن النهار

خلصت النتائج الأولية لتجربة «التضامن» السريرية التي تتولى تنسيقها منظمة الصحة العالمية،وشاركت فيها الكويت عبر باحثين من وزارة الصحة وجامعة الكويت إلى أن التدبير العلاجي لكوفيد-19 بواسطة أدوية ريمديسيفير وهيدروكسي كلوروكين، ولوبينافير/ريتونافير وإنترفيرون على مدى 28 يوماً له تأثير ضئيل أو معدوم سواء على مدة بقاء المرضى داخل المستشفى أو على معدل وفيات مرضى كوفيد-19.

وشاركت الكويت في هذه الدارسة عبر باحثين من وزارة الصحة وجامعة الكويت ضمن واحدة من أكبر الدراسات العالمية لتقييم فاعلية الأدوية المضادة لفيروس كورونا و التي أجريت في 30 دولة حول العالم بهدف معرفك تأثير هذه العلاجات اعلاه على المعدل الإجمالي للوفيات، والحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، ومدة البقاء في المستشفى بين المرضى الذين يتلقون الرعاية داخل المستشفيات.

وضم الفريق البحثي الكويتي المشارك في هذه التجربة العالمية التي انضمت اليها الكويت مع بداية انطلاقها كلا من الدكتور المنذر الحساوي والدكتورة موضي الرومي والدكتور سلمان الصباح والدكتورة كيلي شراب والدكتور عبدالله البدر.

من جانب آخر، أكد رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة، د. محمد الغانم أن القول بان فيروس «كورونا» يؤثر على خصوبة الرجال، ومن ثم تقليل فرص الإنجاب هو قول يحتاج إلى تأكيد ومزيد من الدراسات الطبية.

وأضاف في تصريح صحافي أن فيروس كورونا من الفيروسات المستجدة ، التي تحتاج إلى وقت لاكتشاف كل ما تسببه من مضاعفات مبيناً أن الموضوع ليس واضحاً ومؤكداً بنسبة 100%.

وأردف أن العقم بحسب التعريف العلمي له هو عدم القدرة على الإنجاب بعد مرور سنة كاملة على الزواج، وممارسة العلاقة الحميمية بشكل مستمر، وأسبابه تكون بنسبة 40% خاصة بالرجال، و40% خاصة بالنساء، و20% أسبابا مشتركة بين الزوج وزوجته أو أسباباً غير معلومة.

وأضاف الغانم أن أسباب العقم كثيرة ومتعددة فمن الممكن أن يكون بسبب خلل في إنتاج الهرمونات من الغدة النخامية، أو بسبب حالة مرضية وراثية كمرض «كالمنز» و»كلفنتز»، أو قد يكون بسبب خلل في إنتاج الحيوانات المنوية من الخصية نفسها بسبب تناول المنشطات والهرمونات، أو بسبب دوالي الخصية الذي يعتبر من أكثر الأسباب شيوعاً للعقم عند الرجال بسبب زيادة الحرارة ما يؤدي إلى التأثير على عدد وكفاءة الحيوانات المنوية ، وكذلك تأثيره السلبي على هرمون التستوستيرون وفي هذه الحالة تحتاج إلى عملية جراحية لربط الدوالي.

وذكر الغانم أنه لا توجد سن معينة لليأس عند الرجال طالما أن الرجل غير مصاب بمرض مزمن شديد، ولكن بالطبع مع التقدم في العمر تقل جودة وكفاءة الحيوانات المنوية ، مبيناً أن الكويت ممثلة بوزارة الصحة والقطاع الخاص تمتلك قدرات كبيرة في مجال علاج العقم ، كما أن تدريب الأطباء يتم على أعلى مستوى في أكبر المراكز الطبية العالمية.

