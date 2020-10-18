«الجيش الأبيض» يقدم شهيداً جديداً بمعركته مع «كورونا»

وطن النهار

توفي، أمس السبت، استشاري الروماتيزم بمستشفى مبارك ومستشفى جابر للقوات المسلحة الدكتور علي الصغير بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الراحل من أوائل الأطباء في الكويت في تخصص أمراض الروماتيزم.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 739 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 115483 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 694 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ(كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7681 حالة.

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5701 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 823206 فحوص.وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 613 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 107108 حالات.

