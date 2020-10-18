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وطن النهار

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«الصيادين» دعا المستهلكين إلى الالتزام بالشروط الصحية


أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بتفهم وزارة التجارة لمطلب الصيادين بشأن مزادات الأسماك في سوق شرق، موضحا أن مزاد المستورد سيكون صباحا ( بعد صلاة الفجر ) والمحلي سيكون عصرا كما كان متبعا في السابق قبل ايقاف المزادات بسبب جائحة كوفيد19. وطالب رئيس الاتحاد الجميع سواء مستهلكين او اصحاب البسطات والاسواق الموازية بالتعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالاشتراطات الصحية عند اجراء المزاد بحيث يكون هناك تباعد من شأنه يجنب الجميع اي آثار سلبية ازاء التزاحم غير المرغوب فيه الذي قد يتسبب فيه البعض. وقال الصويان في تصريح صحافي، أن اتحاد الصيادين حريص على توفير الاسماك المحلية والربيان للمستهلك، لافتا إلى أن موعد المزاد عصرا يناسب المستهلك والصياد.


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