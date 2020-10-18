«البلدي»: مراكز النظافة تحتاج إلى نظافة!

وطن النهار

قام رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالمجلس البلدي الخاصة بعقود النظافة عبدالسلام الرندي ومها البغلي بجولة تفقدية لإدارة النظافة العامة في محافظة مبارك الكبير ومراكز النظافة التابعة لها للاطلاع على سير العمل وآلية متابعة ورقابة الشركات.

وقامت اللجنة بزيارة ميدانية لمطابقة ما تم استماعه من المسؤولين ولعدم وجود اي من المسؤولين سواء في الإدارة او المراكز تمت الزيارة من غير المسؤولين عن النظافة وتم الحديث مع المفتشين المتواجدين بالمركز.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق عبد السلام الرندي أن اللجنة قامت بجولة في مركز النظافة في منطقة صبحان، ومتابعة الآليات، متذمرا من المناظر التي شاهدتها اللجنة خلف مركز النظافة لوجود مخلفات أشجار ونفايات متجمعة لحين موعد الفرز.

واكد الرندي ان مراكز النظافة بحاجة الى الاهتمام والنظافة حيث يوجد الكثير من المخلفات والنفايات بجانب المركز ما يدل ان المكان الذي يقع خلف المركز مضى عليه ستة أشهر لم يتم تنظيفه .

وأشار الرندي إلى انه لوحظ تجمع الآليات ومكائن الكنس في أماكن غير الاماكن المخصصة لها مع وجود بقع من الزيت ما يعني ان الصيانة للآليات تتم في نفس المكان.

بدورها قالت مقرر اللجنة مها البغلي إنه من المفترض ان بعض الأليات المتواجدة خلف المركز توضع في مكان آخر، لافتة إلى ضرورة تخصيص أماكن لكل شركة نظافة أو تشوين للآليات.

واستغربت من حديث احد المراقبين الذي علل وجود الاليات انها تتبع شركة جديدة ولم يتم تخصيص موقع لها، لافته إلى ان العذر الذي ذكره أحد المراقبين غير صحيح لأن عقود النظافة التي تم توقيعها في شهر اكتوبر 2019 ومضى عليها سنة ومن المفترض ان الالتزامات تم تنفيذها على أرض الواقع. وتساءلت هل «البلدية» قامت بتوقيع عقود اخرى لانعلم عنها واصفة اياها أنها مشكلة، واكدت انه بعد التجول لوحظ انه لابد من متابعة المفتشين لزيادة الرقابة على شركة النظافة حيث إن هناك بعض النفايات المتفرقة لم يتم إزالتها كما لوحظ التساهل في تطبيق الاشتراطات الصحية لدى الموظفين.

