«الجامعة»: تنسيق مع «الديوان» لتوظيف الخريجين

وطن النهار

أعلنت مديرة ادارة شؤون الخريجين بعمادة القبول والتسجيل فاطمة العميري عن قرب الانتهاء من طباعة واصدار شهادات الخريجين للفصل الدراسي الثاني 2020/2019، وذلك في نهاية شهر اكتوبر الحالي.

وأوضحت بأن ادارة شؤون الخريجين قامت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن توظيف الخريجين، حيث ستقوم الادارة بارسال الكشوف الخاصة بأسماء الخريجين، وذلك لتسهيل عملية التسجيل بالديوان فقط.

وأشارت انه على الخريج الاتصال بالخدمة الآلية لديوان الخدمة المدنية واختيار الرغبات.

وأضافت انه سيتم ايضاً ارسال الكشوف الى برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة، وذلك بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة لتسجيل الطلبة الخريجين.

وحول توزيع شهادات الخريجين بينت العميري انه سيتم ارسال رابط للخريجين فيه موعد استلام الشهادة، ودعت الخريجين الى الدخول للرابط المرسل اليهم وادخال عنوان المنزل، ثم ابراز البطاقة المدنية لشركة التوصيل للتأكد من هوية الخريج، وبعدها يتم تسليم صورة شخصية في حال الرغبة في وضعها في سجل الخريجين مع كتابة الاسم والكلية خلف الصورة والتوقيع على الكشف بالموافقة.

وباركت العميري للخريجين، متمنيةً ان يسدد المولى عز وجل خطاهم في خدمة بلدنا الكويت.

من جانب آخر، كشف الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب ونظم المعلومات احمد الرشيدي عن اطلاق خدمة الكترونية جديدة «لتلقي وتتبع طلبات التوظيف للمرشحين من ديوان الخدمة المدنية» للعمل في وزارة الكهرباء والماء اعتباراً من اليوم لتضاف هذه الخدمة الى الخدمات الالكترونية الأخرى التي تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين معها.

واضاف الرشيدي ان هذه الخدمة جاءت نتيجة لتضافر الجهود بين قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات - ادارة مركز نظم المعلومات وقطاع الشؤون الادارية - ادارة ترتيب الوظائف حيث يمكن للمرشح ومن خلال الدخول الى الموقع الالكتروني للوزارة تعبئة نموذج طلب التوظيف وارفاق كل المستندات المطلوبة منه وارسالها الى الوزارة الكترونياً، من دون الحاجة لتكبد عناء مراجعة مقر الوزارة، مشيرا الى ان تنفيذ هذه الخدمة الالكترونية جاء تحقيقا لتوجيهات الوزير د. خالد الفاضل في تبني التحول الرقمي في تتفيذ الأعمال والتسهيل على المرشحين للعمل بالوزارة وكذلك في تخفيف عدد المراجعين للوزارة في ظل تطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وتسهيل اجراءات العمل.

وتابع انه بمجرد ارسال الطلب سيتلقى المرشح رسالة تأكيد تفيد بأنه تم استلام بياناته، وكذلك سيتلقى الموظفون المعنيون في ادارة ترتيب الوظائف رسالة تفيد بأنه «تم استلام نموذج طلب توظيف جديد»، للقيام بدورهم باجراء اللازم، موضحا بعد ذلك سيمر الطلب بعدة اجراءات الكترونية بدءاً من عرضه على لجنة التعيينات، ثم تحويله الى القطاع المعني مع طباعة «نموذج المقابلة»، ثم تزويد المرشح بنموذجي «الفحص الطبي» و«طلب صحيفة الحالة الجنائية» في حال موافقة القطاع على توظيفه. ليتم بعد ذلك تزويد القطاع بنموذج «مباشرة العمل» بعد ادخال بيانات المرشح في نظام ديوان الخدمة المدنية وموافقة الديوان على المسمى الوظيفي المقترح وتزويد الوزارة من قبل ديوان الخدمة المدنية بالدرجة والعلاوات المقررة للمرشح وانتهاءً باعداد النموذج الالكتروني لأخذ «بصمة الموظف» واعداد «قرار التعيين» الكترونياً.

ولفت الرشيدي الى انه يمكن لأي مستخدم للنظام متابعة مراحل وحالة اي طلب من الطلبات، كما انه بالامكان استخدام ميزة البحث المتقدم للبيانات المطلوبة سواء كان ذلك بواسطة رقم الطلب، او اسم المرشح، او القطاع المحول اليه، او حالة الطلب، وغيرها من الحقول المتوافرة، اضافة الى امكانية اصدار التقارير والشاشات التحليلية حول كل تلك البيانات، كما يُمكن النظام لموظفي ادارة ترتيب الوظائف من اي مكان وفي اي وقت، وبالتالي يمكننا الاستفادة من نسبة الـ 50% من الموظفين الذين يلتزمون منازلهم خلال فترة هذه الجائحة في انجاز اعمال الادارة.

وبين ان ادارة نظم المعلومات قامت بتقديم 3 دورات تدريبية للموظفين المعنيين باستخدام هذا النظام، تم من خلالها شرح كيفية التعامل مع البيانات وحفظها وطباعة النماذج وغيرها من الميزات المتوافرة في النظام.

