مباحث حولي ألقت القبض على سارقي المركبات

وطن النهار

تمكنت ادارة مباحث محافظة حولي من ضبط شخصين يقومان بسرقة المركبات من عدة مناطق مختلفة في البلاد وذلك باستغلال نزول السائق من المركبة لفترة وجيزة وتركها في وضع التشغيل، وتم احالتهم الى الجهات المختصة. وفي التفاصيل ان عدة بلاغات وردت الى الجهات الامنية تفيد عن سرقة مركبات اصحابها وعليه تم تكثيف التحريات وتم التوصل الى ان شخصين وراء هذه السرقات وبعد اخذ الاذن القانوني تم ضبطهما وبمواجهتهما بقضايا السرقة اقرا واعترفا بارتكابهما وقائع سرقة المركبات وارشدا عن بعض المركبات المسروقة والتي تم ضبطها بمناطق مختلفة. وتم احالتهما الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. من جهة ثانية تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط شخص من ارباب السوابق مطلوب على ذمة عدة قضايا سرقات مركبات وشقق سكنية ومكاتب تجارية كانت قد قيدت ضد مجهول، وتم احالته الى الجهات المختصة. وفي التفاصيل ان عدة بلاغات تفيد بسرقة شقق سكنية ومكاتب تجارية ومركبات في وضع التشغيل فتم تشكيل فريق من ادارة مباحث محافظة العاصمة وبعد تكثيف التحريات والاستعانة بالوسائل الفنية والتقنية توصل الفريق الى ان اسلوب السرقات يعود الى شخص من ارباب السوابق كان قد افرج عنه أخيراً حيث تم مراقبة عدة امكنة في مناطق مختلفة وتم ضبطه وهو يقوم ببيع مسروقات وبمواجهته بقضايا السرقات المسجلة اقر واعترف انه وراء هذه السرقات وأرشد عن باقي المسروقات وتم تحويله الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.