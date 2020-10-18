الحسينيات أحيت ذكرى وفاة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم)

وطن النهار

احيت حسينية الاوحد ليلة ذكرى وفاة الرسول الاكرم -صلى الله عليه واله وسلم- الموافق ليلة الثامن والعشرين من شهر صفر، حيث ارتقى المنبر الخطيب الشيخ نجاح الرميثي والقى محاضرة حملت عنوان «من سيرة النبي الاعظم محمد «صلى الله عليه وآله وسلم».

واستهل الرميثي محاضرته بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث قال: ما اوذي نبي كما اوذيت وقال: تكلمنا قبل ايام حول البلاءات التي يمر بها الانسان وقلنا انها تنقسم اجمالا الى ثلاثة اقسام، فمرة يكون البلاء عقوبة من الله -عز وجل- كما فعل الله بالامم السابقة كبني اسرائيل عندما نسخهم الى قردة وخنازير لذلك ندعو الله دائما ونقول ربنا لا تكلفنا ولا تجعلنا بمحل من البلاء لا طاقة لنا به، فالله تعالى كلف بعض الامم بتكاليف كانت عقوبة لهم، ومرة يكون الابتلاء للمؤمن عبارة عن امتحان مقابل السيئات التي يصنعها، فاذا اراد الله ان يخفف عن الانسان المؤمن يوم القيامة مقابل كل سيئة او اساءة يقابلها ببلاء، وقد يكون كبيرا وقد يكون مجرد خدشة تمر على الانسان ليخفف عنه، اما النوع الثالث فهو بلاء الاولياء الصالحين الذين ليس في ساحتهم سيئة وانما يريد الله ان يرفعهم درجات عنده بحسب صبرهم وكتمانهم السر يصل الاولياء الى الطبقات العالية.

وزاد: الله سبحانه وتعالى منَّ على النبي -محمد صلى الله عليه واله وسلم- بهذه التوسعة لامر واحد يجب ان يعرفه كل المسلمين خاصة الذين يوالون ال محمد، النبي في الشجاعة لا يقاس وبالرغم من المعروف عن شجاعة علي بن ابي طالب فقد كان يقول اذا حمي الوطيس لذنا برسول الله، وعلى مستوى الكرم فالنبي صلى الله عليه واله رجع من الغنائم خالي اليدين فقالت له نساؤه يارسول الله افتغنم ولك الغنيمة الكبرى ومع ذلك رجعت لنا خاليا فقال لهن لستن عيالي فقط هؤلاء المسلمون والبشر كلهم عيالي وانا انظر للجميع سواسية وهم احوج مني الى ما اعطيته، وكان يجود بكل ما عنده، وكان ذكاؤه كبيرا وكان يقحم اعداءه مثال مناظرته لنصارى نجران، والكثير من الخصال الحميدة التي اجتمعت فيه لكن القرآن جمع كل تلك الصفات بصفة عظيمة وقال «وانك لعلى خلق عظيم».

وأضاف: وكان رسول الله مثالا للتوادد والتراحم ولم تشتكي احدى زوجاته بيوم من الايام وما كانت واحدة منهم تقول كلمني رسول الله صلى الله عليه واله بكلمة خشنة، وكان قد عاصر اناسا مقربين له وكانوا في قمة من النفاق مثل الاخنس بن شريق وكان يقول له والله يارسول الله ما احببت احدا بقدر حبي لك وكنت اعد الساعات حتى يأتي وقت الصلاة واجتمع معك وانظر الى وجهك الطاهر واشهد الله اني احبك، ويأتي القران الكريم فيقول (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) وكان النبي يعرفهم، ويقول حذيفة بن اليمان رجعنا من احدى الغزوات والجيش في الوادي وانا والنبي على التل واذا بالنبي يصرخ يقول يا حذيفة خذ حبلا واضرب وجوه الابل، فاخذت حبلا ونظرت واذا الابل مقبلة فضربت وجوهها ففرت ورجعت له وقلت له يارسول الله من هؤلاء وماذا يريدون فقال يا حذيفة هؤلاء يريدون ان يطرحونني في الوادي وتنكسر رقبتي ويقولون مات محمد حتف انفه، فقال ياحذيفة اعرفتهم قال نعم عرفت بعضهم من عينيه مع انهم ملثمون، وكان النبي يعرفهم ولم يتكلم ولم يعنف احدا او يحاسبه ولم يقابلهم بالاساءة.

