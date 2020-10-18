بوشهري: أزمة «كورونا» لا تحتاج إلى مبالغة في المخاوف

وطن النهار

اكدت مدير عام مركز بوشهري الطبي ومستوصف بوشهري التخصصي زينب بوشهري ان ازمة كورونا «كوفيد 19» تحتاج الى تعايش معها دون المبالغة في المخاوف والاحتراز مشيرة الى ان الفيروسات والاوبئة لا تنتهي من العالم وتتجدد في ظروف خاصة مثل الحروب والمجاعات.

وفضلت بوشهري في حوار مع «النهار» ان تكون ادارة المراكز الطبية من قبل مؤسسات او اشخاص من غير الأطباء كونها مجالات ادارية وتجارية وتحتاج الى تفرغ وامكانات مع امكانية استشارة الأطباء العاملين حين الحاجة الى ذلك، كما استبعدت ان يكون هناك سياحة طبية في الكويت بحسب المعطيات والامكانات الراهنة نظرا لطبيعة الطقس وعدم وجود متنزهات والدعم الكافي.

كما ارتأت بوشهري ان يتم الاستعانة بخبرات الأطباء المعروفين عالميا والتعاقد معهم لزيارة المستشفيات والمكوث لمدة طويلة بهدف تعليم الأطباء والاستفادة من خبراتهم، وأشارت الى الحاجة الى تنظيم وتقنين عملية منح التراخيص الطبية للعيادات والمراكز الطبية وعدم العشوائية في مواقعها والكثافة الكبيرة في بعض المناطق.

وأشادت بفكرة بطاقة «عافية» للمتقاعدين وقالت انها تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات والمستوصفات الحكومية وان استخدمت بشكل صحيح فهي تغني أحيانا عن الحاجة للسفر للخارج بهدف العلاج اذا تم تطويرها لتشمل بعض العمليات في الكويت، وتناولت بوشهري العديد من المحاور الطبية الأخرى وفيما يلي تفاصيل الحوار:

? انت لست دكتورة متخصصة ومشرفة على مجالات طبية، فهل ترين انه من الممكن ان يدير أي انسان غير متخصص المجال الطبي وهو من خارج هذا المجال؟

? نعم يجب ان يكون هذا الامر والا لم نكن نرى شيئاً اسمه ادارة مستشفيات، وليس بالضرورة ان أكون درست ما يقارب الـ 15 سنة من حياتي في الطب لكي اعمل في ادارة مراكز طبية، اذن اين الاستثمار الطبي ودائما ما يكون لي ملاحظة على ادارة التراخيص لأني أرى انه عندما يأتي دكتور ويترك تخصصه الطبي ليشرف على مكان طبي ويوقع أوراقاً فإما انه لا يريد ان يعمل كطبيب ويريدها كبرستيج له او انه غير مرغوب به في الوزارة، وهناك قسم خاص يدرس في الجامعات العالمية خاص بادارة المستشفيات وليس بالضرورة ان تكون طبيبا، وانا كمشرفة او مديرة للمركز فانا لا اتدخل بالعلاج بين الدكتور والمريض وهو اختصاص بالطبيب نفسه لا يحق لنا التدخل فيه لكن عملي يختص بجلب الدكاترة مثلا والعقود وشراء الأجهزة والاثاث مع استشارتهم في بعض الأحيان وهذا لا يمنع أيضا وجود مدير طبي ترجع له في بعض الأمور، ولا نغفل أيضا ان الادارة في بعض الأحيان تحتاج الى قرارات سريعة وقد نرى ان بعض الأطباء الذين يديرون المجال الطبي ان القرارات قد تأخذ سنوات والفرق يكون بسرعة اتخاذ القرار بما يراه مناسبا واذا كان مناسبا فذلك سيوفر الوقت والأموال، وانا افضل ان تدار المراكز الطبية من أناس خارج المجال وبامكانه ان يستشير الأطباء العاملين في المركز الطبي وقت الحاجة لذلك واغلب المستشفيات الناجحة في الكويت تدار من قبل ناس ليس أطباء، وانا اشجع على ذلك وأتمنى ان تتجه الحكومة أيضا الى تشجيع ذلك.

تشجيع القطاع الخاص

? هل تعتقدين ان هناك توجها لتشجيع القطاع الطبي الخاص؟

? لا أرى ان هناك دعما، وبالنسبة للمجال الطبي فهو أيضا لا يعتبر ضمن المشروعات الصغيرة، وافضل الدعم ان يكون في سرعة الاجراءات في الوزارة والتراخيص مع ان الفترة الأخيرة دخلنا في مجال الاون لاين واصبحنا نستخرج التراخيص عن طريقه وتطور من سنتين الى اربع سنوات وهناك أمور كثيرة أصبحت اسهل، ولكن مازالت هناك عراقيل صغيرة بسيطة ليس لها معنى مثل لجنة انعقاد التمريض وغيرها بحيث ليس لها مواعيد ولا تواريخ دقيقة، بالاضافة الى انه لا يوجد كنترول وتحديد للمراكز الطبية في المناطق فبالرغم ان الحرية في التجارة مطلقة لكن لابد من عملية التنسيق فالعيادات ليست محلات او مجمعات تجارية حتى تكون بهذه الكثافة وان يكون هناك نسبة وتناسب بحيث لا تكون هناك منطقة صغيرة ويكون فيها 20 مركزا طبيا مثلا فلا بد من التحديد، واحيانا الكثافة في موقع او عمارة واحدة بعدد من المستوصفات.

بالاضافة الى ان المجال اصبح متاحاً لغير الكويتيين بفتح العيادات وانا ليس لدي مشكلة في ذلك ومؤمنة بحرية التجارة لكن هذا الامر يحتاج الى مراقبة، وانا من قبل خمس سنوات تقريبا من خلال اجتماعي مع الادارة كنت أقول لهم اننا مقبلون على مرحلة عصيبة من الكثرة وهي قبل فترة الكورونا حيث كثرة المتنافسين والدخلاء على المهنة ومنتحلي الصفة الطبية وقد قمنا قبل سنة ونصف او سنيتن بحملة شاملة في الجرائد ووسائل الاعلام حول معايير المهمة لاختيار العيادة لتوعية الناس حتى لا يتأثروا بالدعايات والمغريات بالسوشيال ميديا وغيرها واستغلال المشاهير للترويج لعياداتهم، وكنا نستقبل حالات فيها تشوه واخطاء طبية وابر ومواد غير معتمدة، ويبقى البقاء للأقوى والأفضل وسنرى الكثير سيتهاوون ويتركون المجال وما حصل لنا في الكورونا هو اختبار لمن يستطيع الاستمرار في ظل اغلاق دام ثلاث شهور ودفع رواتب وايام عمل لا تتجاوز الثمانية أيام بينما يحاسب الموظفين على أيام عمل كاملة تصل الى 26 يوم عمل لذلك لن يصمد الا من يعمل بشكل صحيح ولديه أساس قوي ولديه القدرة على الاستمرار.

كثافة سكانية

? نظرا للكثافة السكانية واعداد المقيمين وبهدف التخفيف عن المستشفيات سعت وزارة الصحة الى التسهيل للقطاع الخاص والاستفادة من العيادات الخاصة، فما رأيك بهذه السياسة؟

? نعم هناك توجه حتى بالمختبرات الطبية والعيادات والمستشفيات الخاصة لجذب المواطنين والمقيمين واحيانا تكون كلفة العلاج او التحاليل اقل او اوفر للمقيم، لكن بالنسبة لنا كمركز نختلف عن المستشفيات ولدينا تدرج وتفاوت في الأسعار يبدا من 20 ديناراً الى 50 للاستشارات والكل من جميع الطبقات يستطيع الاستفادة من العيادات أجانب ومقيمين والاسعار في متناول الجميع وانا هذا الامر يسعدني، وهناك أيضا فكرة بطاقة عافية للمتقاعدين جاءت بهدف التخفيف عن مراجعة المستشفيات والاتجاه الى العيادات الخاصة.

? ما رأيك في بطاقة عافية ومدى نجاحها؟

? فكرة عافية فكرة صحيحة وجميلة ولكن هناك من يستغلها بالطريقة الخطأ فهناك عيادات ومراكز طبية ومستشفيات كانوا يلفقون ويضيفون عليها خدمات وامور اضافية لاستفادة اكثر منها بغير وجه حق ويتم سحبها من حساب المريض، وفي الفترة الماضية بدأت تضاف اليها بعض الخدمات مثل عمليات الركبة وغيرها وهي مهمة، وكذلك خففت من استغلال السفر للعلاج بالخارج وكلفت الدولة مبالغ كبيرة، والان تستطيع مع جود بطاقة عافية ان تعمل الكثير من العمليات في الكويت ومثل تلك العمليات كان بعض الوافدين يقدمون للكويت بكروت زيارة لعمل تلك العمليات، ولدينا دكاترة مميزون يستطيعون التشخيص السليم للمرضى، وبطاقة عافية تعتبر فكرة ناجحة بالرغم من سوء الاستخدام عند البعض واذا طورت اكثر تكون نافعة اكثر والمستشفيات الخاصة استفادت منها كثيرا وهناك منها قائمة على هذه الفكرة.

السياحة الطبية

? هل تعتقدين اننا نستطيع ان نطبق فكرة السياحة الطبية في الكويت؟

? الأمر متشعب وعبارة عن دائرة متصلة ونحن في الكويت ليس لدينا طبيعة مشجعة او مناظر مستقطبة او منتزهات مثل التشيك او غيرها، طبعا هناك دول استطاعت عمل مثل هذه المنتجعات مثل دبي وغيرها ولكن نحن في الكويت نفتقر الى ذلك وليس لدينا مقومات مساعدة فنحن لا نرى منتجعاً طبياً في الكويت وحتى الشاليهات والمنتجعات الموجودة مكلفة جدا بالنسبة للنزلاء فما بالك بمن يأتي من الخارج، طبعا هناك ناس كثيرون يأتون للكويت للعلاج من الامارات او السعودية او البحرين وقطر او دول عربية ويقصدون أطباء معروفين لكن هذا لا يكفي ان يكون عندنا سياحة طبية ونحن أساسا نفتقر للسياحة والترفيه والأماكن السياحية، ومع الأسف نحن لدينا بطئ وتسويف في تنفيذ المشاريع الحيوية وقد يتحقق حلم السياحة الطبية لكن ربما بعد اكثر من أربعين عاما، وهو امر مكلف ويحتاج الى عوامل ودعم وان نجح فربما ينفع للأجانب لان الجو الدافئ والبحر والصحراء تستقطبهم.

? هل يثق الناس بالعيادات الخاصة اكثر من الحكومية، ولماذا؟

? نعم بالفعل هذه النظرة موجودة والكثير من الناس يفضلون الذهاب للعيادات الخاصة، ومن الأمور التي تشجعهم على ذلك مثلا الذي يستقبل 20 شخصاً باليوم ليس كمن يستقبل 50 أو 80 شخصاً في اليوم ونحن بعد ما فرضت الحكومة الرسوم، الأطباء احسوا ان الضغط اصبح اقل عليهم ففي السابق كانت هناك طوابير يومية ربما على اجازة مرضية او الم ضرس وربما لم تكن ضرورية وبالعرف الطبي هناك من يسمى دكتور كرسي بينما هناك دكاترة مختصون الناس تبحث عنهم وتقصدهم حتى لو كان الكشف عنده بمئة دينار لأنه اكتسب سمعة والناس بحاجة له وتثق به بانك ستخرج منه راضيا.

أطباء متميزون

عندما يأتي المريض الى القطاع الخاص فبدون شك الخدمة ستكون متميزة اكثر، بالرغم ان الدولة لم تقصر وبنت مستشفيات ذات مواصفات عالمية مثل مستشفى العظام وغيرها فالمباني مميزة وجميلة والأجهزة متطورة خصوصا وزارة الصحة تستجلب المعدات والأجهزة المتطورة جدا والأفضل عالميا، ولكن تحتاج الى ادارات جادة اكثر وتدير الأمور بشكل صحيح وحتى الطبيب غير الفعال المفروض لايبقى على رأس عمله فنحن بحاجة الى دكتور يعمل بجد ويشخص بشكل صحيح، ويجب الاستفادة من الخبرات فاذكر ان احد الأطباء قال لي انه في مرحلة بداية السبعينيات كانت وزارة الصحة تدعو الدكاترة الذين كنا نتعلم منهم ونقرأ كتبهم للتواجد في المستشفيات لمدة شهرين او ثلاثة اشهر ليتعلم منهم الأطباء ويستفيدون من خبراتهم العملية وكنا ننبهر من عملهم وندخل معهم العمليات وهذا الامر نفتقده حاليا في المستشفيات بينما في القطاع الخاص مازالوا يطبقون مثل هذه الفكرة بين حين وحين ويطور في عملهم، فلماذا لا نقوم بجلب هذه الخبرات لمدة طويلة سنة او اكثر ونتفق معهم على تدريب أطباء في الكويت لتعم الفائدة، والثقة موجودة سواء في العام او الخاص وهناك أطباء مشهورون في القطاع الحكومي ويضرب لهم تحية ويحتاجون الى تقدير اكبر.

تراخيص للأجانب

? هل انت مع منح التراخيص للأطباء الأجانب؟

? انا لا أؤيد هذا الامر، لان الامر فيه خطأ من جانبين الأول ان هذا الدكتور الأجنبي يفتح عيادة والترخيص يكون باسم دكتور كويتي وهم بذلك يشجعون الدكتور الكويتي على ان يجلس في المنزل ويمتنع عن العمل والدكتور الأجنبي هو من يعمل ويدير العيادة، وهناك دكاترة في الستينات او السبعينات من العمر وانا أقول لهم: ان هذا العمر لا يعني أنك تترك المجال ففي الخارج يعملون ويديرون ويمكن ان يكونوا مستشارين ولو ليوم واحد في الاسبوع ويستقبلوا عددا اقل من المرضى ولكي لا ينسى المهنة او تتكاسل يده عن العمليات، ومع الأسف مع وجود دكاترة أجانب يعملون بضمير ولهم سمعتهم لكن الكثير يريد ان تكون الفائدة فورية والاهتمام يكون ماديا على حساب المهنة وهذا امر خطير وهناك منهم من يسيء للمهنة فانا أؤيد ان يكون الدكتور صاحب العيادة كويتيا او جهة وطنية تدير تلك العيادات.

? كيف تعاملتم مع أزمة «كورونا» خلال الأشهر القليلة الماضية؟

? طبعا كانت اول مصيبة اثرت فينا هي إغلاق العيادات الخاصة والمراكز الطبية بشكل كامل وهو امر غير منصف لنا، ومواجهتنا لكورونا لم تختلف فهي عبارة عن لبس الكمام وزيادة التعقيم وبعض إجراءات التباعد وقياس درجات الحرارة والالتزام بالاجراءات التي فرضتها وزارة الصحة، واعداد المراجعين قليلة بشكل طبيعي وكل ملزم بحماية نفسه وصالات الاستقبال كبيرة.

? وهل تسببت ازمة كورونا بخسارة اقتصادية ومالية للعيادات والمراكز الطبية؟

? نعم هناك خسارة كبيرة، وهناك عيادات أغلقت وهناك من لم يستطع ان يعطي رواتب للموظفين او قام بتسريحهم، والان بدأنا بالتعافي نوعا ما وأنا عن نفسي لن اقبل باي تعويض حكومي لكي ادفع الايجارات او الرواتب، ولكل مجتهد نصيب اذا انت اجتهدت وسعيت وحاربت، فستثبت وتقوم بدون ان تتذمر من الوضع.

? ما انطباعك تجاه ازمة كورونا والتعامل معها على جميع المستويات؟

? انا استغرب من الناس الذين مازالوا يخافون ولا يخرجون إلا للضرورة القصوى، وهل الضرورة ان نأكل فقط، والمطلوب من البداية ان نتعايش وانا جلست مع كثير من الأطباء وعرفت انه لا يوجد فيروس ينتهي من العالم بدليل ان اليمن عندما حدث فيه مشاكل رجعت اليه الملاريا وهي منقطعة من العالم كله، اذن لا فيروس ينتهي للابد ولكن المطلوب منا ان نتعايش مع الوضع كما مر علينا السارس وانفلونزا الخنازير وجنون البقر وانفلونزا الطيور فما علينا الا ان نتبع الاجراءات الاحترازية.

? وهل كانت إجراءات الصحة تخويفا او مبالغة ام ماذا؟

? بما ان الفيروس شيء جديد وطارئ على العالم أدى الى هذه الحالة من الخوف والارتباك، وانا بحسب علمي ان اللجنة التي تقوم على التعامل مع ازمة كورونا ليس فيها طبيب واحد مختص بالأمراض السارية وهذا يكفي تفسيرا لما مررنا به من ارتباك ومبالغة، فاللجنة التي تقيم وتصدر قرارات لا تضم أي متخصص في هذا المجال، فمثلا انا كمديرة اذا اردت ان اشتري أجهزة للجلدية وانا لست طبيبة وغير مختصة بالجلدية فكيف أستطيع ان اشتريها اذا لم استعن بأصحاب الاختصاص والخبرة، ومهما كنا أصحاب قرارات فيجب علينا ان نستشير ونأخذ برأي اهل الخبرة.

