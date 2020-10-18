120 مليار دولار منحها فائزا نوبل لأميركا

مال وأعمال

مع الإعلان عن فوز الاقتصاديين في جامعة ستانفورد، روبرت ويلسون وبول ميلغروم، بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام، تساءل كثيرون: ما الذي فعله هذان ليحصلا على هذه الجائزة؟ وما هو السر وراء تفوقهما على الجميع؟.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، إن الاقتصاديين استوعبا مفهوماً كبيراً، وهو لعنة الفائز في المزادات، ذلك الذي يشعر ببهجة كبيرة عند الفوز بمزاد، ثم يبدأ يشعر بأنه دفع أكثر من اللازم، ويدرك أن هناك سبباً وجيهاً لعدم رغبة الآخرين في دفع نفس ما دفعه. هذا هو ما فعله الفائزان الجديدان بجائزة نوبل. وبحسب الوكالة، فإن عمل ويلسون وميلغروم يعتبر غير عادي، من الجانبين النظري والعملي، حيث جمعت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أكثر من 120 مليار دولار من دافعي الضرائب من عام 1994 حتى 2014، عن طريق بيع ترددات لاسلكية باستخدام مزاد صمموه مع بريستون مكافي.

