السفر الآمن لقضاء العطلات

مال وأعمال

مع اقتراب نهاية العام، بدأ الناس يفكرون بالانضمام إلى الأصدقاء والعائلة لقضاء عطلاتهم. الأمر الذي لم يتطلب يوماً تفكيراً مطولاً قبل وباء فيروس كورونا المستجد. هل يجب أن تسافر لقضاء الإجازات في 2020؟ ما الاحتياطات التي تجعلها أكثر أماناً؟ أسئلة عديدة تراود فضول الناس اليوم، وعليه، تحدثت CNN مع خبراء طبيين حول كيفية تقليل المخاطر المتعلقة بالسفر في العطلات. يقول الدكتور ريتشارد داود، وهو أخصائي طب السفر والمدير في عيادة فليت ستريت بلندن: «ربما لا، إذا كنت تشعر بالقلق أو الضعف». وأوضح أنه يمكنك السفر إذا كنت على استعداد لتوخي الحذر واتباع القواعد والتكيف بسهولة مع تغييرات الخطة. ويقول الدكتور هنري وو، وهو مدير مركز «Emory TravelWell» وأستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة «إيموري» في أتلانتا: «إذا قررت السفر، فحاول أن تجعلها بتجمعات صغيرة واتخذ الاحتياطات اللازمة»، مثل ارتداء قناع الوجه وممارسة التباعد الاجتماعي والنظافة الجيدة لليدين.