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مال وأعمال

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«التجارة»: 1622 طلب إيداع علامة تجارية


أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 1622 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر سبتمبر الماضي. وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها أنجزت 727 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و736 معاملة نشر علامة تجارية و159 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها. وذكرت أنها أنجزت 266 معاملة تجديد العلامات التجارية و118 طلب تأشير بتغيير اسم وكيل التسجيل، و373 معاملة نشر تجديد العلامات التجارية، وأضافت انها حصلت رسوما على جميع المعاملات السابقة بقيمة 234930 ديناراً.


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