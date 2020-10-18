«نفط الكويت»: جولة تعريفية لطلبة دورة «ميكانيكا»

مال وأعمال

في إطار تعزيز عملية التكويت في القطاع النفطي، وللمزيد من تطوير الكوادر الكويتية الشابة، نظمت شركة نفط الكويت جولة داخل موقع الورش المركزية التابع لها لمجموعة من طلبة الدورة التدريبية في اختصاص ميكانيكا منشآت نفطية.

وهذه الدورة التدريبية يتم تنظيمها بالتعاون بين شركة نفط الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المعهد الصناعي «الشويخ» في إطار عملية تكويت الكوادر، وهي بدأت في أواخر عام 2019 وتشمل برنامجاً تدريبياً نظرياً وعملياً، يحصل خلاله الطالب على مكافآت تشجيعية، وبعد اجتيازه الدورة بنجاح، يلتحق مباشرة للعمل مع عقود المقاول التابع للشركة، علماً بأن شهر ديسمبر المقبل هو تاريخ التخرج.

وتولى فريق عمل المخرجات والتوظيف بالشركة تنظيم هذه الجولة بحضور مدير مجموعة العمالة الكويتية بالعقود مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي بالإنابة عادل الأنصاري، الذي قال إن هذا البرنامج التدريبي الخاص بشركة نفط الكويت والذي يقام في معهد الشويخ الصناعي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقسميها العلمي والأدبي لخريجي الثانوية العامة، تم تعزيزه ببرنامجين آخرين هما آلات دقيقة - منشآت نفطية لدى المعهد الصناعي «الشويخ»، وصيانة كهربائية - منشآت نفطية لدى المعهد الصناعي «صباح السالم».

من جهته أفاد رئيس فريق عمل المخرجات والتوظيف جمال الحشاش بأن هذه الجولة تعد فرصة للتسويق لإعلان «الهيئة» بتاريخ 14 أكتوبر 2020 عن ثلاث دورات جديدة تضم 180 طالباً، وذلك لتشجيع خريجي الثانوية في القسمين العلمي والأدبي على الالتحاق ببقية الدورات وفق الشروط المحددة، حيث يتراوح عمر الطالب ما بين 18 و25 عاماً، وبنسبة 55% لحملة شهادة الثانوية العامة القسم العلمي، و65% للقسم الأدبي.

وأشار الحشاش إلى أن الهدف الأساسي للشركة من مثل هذه البرامج يتمثل في خلق فرص وظيفية للخريجين الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها «العلمي والأدبي»، عن طريق تزويدهم بالخبرة والمهارة الفنية المطلوبة للعمل لدى المقاول.

