إطلاق شبكة مواقع التواصل لمجموعة «المرأة الدولية»

مال وأعمال

عقد مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية الاجتماع الثانى لعام 2020-2021 يوم الثلاثاء 13 أكتوبر بمقر رئيسة المجموعة، وحرم السفير الباكستانى لدى الكويت امبرين مصطفى، وقد استقبلت الرئيسة العضوات بكل حفاوة وترحاب.

وحظي هذا الاجتماع بوصفه فرصة لتبادل الآراء ولمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بأنشطة جدول أعمال هذا العام. وكان من أهمها الانتهاء من إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعى لمجموعة المرأة الدولية، وذلك بهدف نشر جميع الفعاليات التى اقيمت لتكون شاهدة على استمرارية أنشطة المجموعة على مدى ثلاثين عاما. وأيضا استقطاب وتشجيع سيدات المجتمع للانضمام للمجموعة، وتمكين العضوات من متابعة أخبار المجموعة وأنشطتها، من خلال الصور، مقاطع الفيديو، المنشورات، الروابط، وغيرها من الخدمات المميزة ولتعزيز التواصل فيما بينهم.

وبمناسبة الاحتفال باطلاق الموقع صمم فندق كراون بلازا كعكة معدة خصيصا مع شعار مجموعة المرأة الدولية المميز باللونين الأزرق والأبيض.

