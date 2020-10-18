«برقان»: توعية الموظفات بسرطان الثدي

مال وأعمال

حرص بنك برقان على مشاركة موظفات البنك برسائل توعوية بسرطان الثدي، تحت شعار «إرادتك تصنع الفرق» وذلك ضمن حملته السنوية التوعوية لشهر التوعية بسرطان الثدي الذي يصادف أكتوبر من كل عام. وتأتي هذه الحملة كجزء من مساعي البنك لتنمية المجتمع ودعم أسلوب حياة صحي على الرغم من الظروف الحالية التي نعيشها و استمرار جائحة كورونا.

وقد نظمت وحدة الاتصالات الداخلية في بنك برقان رسائل توعوية وتثقيفية موجهة لجميع الموظفات حول سرطان الثدي بهدف التأكيد على أهمية التغذية الصحية والتمارين المنتظمة وزيادة مستوى الوعي بأعراض المرض وأسبابه ومخاطره والعلاج وأنواعه وطرق الوقاية منه.

كما يهدف بنك برقان إلى خلق بيئة داخلية داعمة لموظفات البنك والذين يمثلون 43% من فريق العمل، ويشجع على تقديم يد العون فيما بينهم ومشاركة تجاربهم والعمل على نشر التوعية والحماية من المرض معاً. ويضع بنك برقان الصحة وتحسين حياة أفراد المجتمع من أهم أولوياته لمجتمعه، حيث يستمر دعم المبادرات الهادفة إلى التوعية بسرطان الثدي في اليوم العالمي منذ سنوات عديدة، بدءاً بموظفيه.

ويندرج دعم بنك برقان لمثل هذه المبادرات ضمن برنامج بنك برقان الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» «معاً لنكون التغيير»، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع عبر تعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال المبادرات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية. ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشياً مع مبادئ البنك، كمؤسسة مالية كويتية رائدة، حيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع.

