.. و«التجاري» يحث على الفحص المبكر

مال وأعمال

ضمن جهوده التوعوية المستمرة الهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة سرطان الثدي وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي والذي يصادف أكتوبر من كل عام، قام البنك التجاري بتوزيع الماسكات «أقنعة الوجه» والأشرطة الوردية على جميع الموظفين وحثهم على ارتدائها دعماً لهذه المناسبة وباعتبارها رمزاً دولياً للتوعية بسرطان الثدي.

وفي تعقيبها على جهود البنك التوعوية في المجالات الصحية، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع «يولي البنك اهتماماً خاصاً لمكافحة مرض السرطان بشكل عام، من خلال برامج توعوية تنسجم مع سياسته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية لتوعية المجتمع بشكل عام، والمرأة وموظفاته بشكل خاص، بسرطان الثدي، وتشجيعها على القيام بالفحص المبكر له في شهر أكتوبر كونه يتزامن مع المبادرة العالمية للتوعية بسرطان الثدي، التي تطلقها منظمة الصحة العالمية في شهر اكتوبر من كل عام في مختلف أنحاء العالم لزيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته وضرورة إجراء الكشف المبكر للوقاية من هذا المرض». وكشفت الورع أن فريق التواصل المؤسسي -وفي إطار حرصه على تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي- قام بتوزيع هذه الأقنعة والشرائط على مدخل البنك تفادياً لزيارة الموظفين في مكاتبهم وتوزيعها عليهم، منوهة في هذا الصدد أن البنك لا يتهاون في تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية داخل فروعه ومقاره لاحتواء تفشي وانتقال فيروس كورونا المستجد Covid-19. واختتمت أماني الورع مبينة أن جهود البنك وحرصه على تفعيل برامج التوعية الصحية لم تقتصر على ذلك، إذ قام البنك بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد وحث الموظفات لإجراء الفحص المبكر والكشف عن هذا المرض للوقاية منه إيماناً من البنك بأن الوقاية خير من العلاج، بل وقام أيضاً بحملات للتوعية بسرطان الثدي عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة للبنك.

