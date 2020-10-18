«Ooredoo الكويت» شاركت في جلسة حوارية رقمية

مال وأعمال

شاركت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، في النسخة الثانية من Biztech Talk الذي نظمته فوربس الشرق الأوسط بالشراكة مع Gulf Business Machines (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة. انعقدت الجلسة الحوارية الرقمية والتي كانت بعنوان «رؤية 2035: رحلة الكويت إلى عالم الرقمنة» يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 وركزت على استراتيجية دولة الكويت الطموحة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي مالي وتجاري وثقافي.

ولم تعد أولية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام الخدمات الرقمية رفاهية، بل أصبحت جزء لا يتجزأ من عملية الرقمنة والعصر الرقمي الذي نعيش به الآن، بل وأكثر أصبح أمراً ضرورياً لتحفيز التطورات الاقتصادية والثقافية على الصعيد الإقليمي. وبالتالي، تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الشركات القيادية في مختلف القطاعات لتشجيع التعاون بين القطاعين الخاص والعام من خلال تبني الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة.

وخلال الجلسة الحوارية، كشفت شركة Ooredoo عن تاريخها العميق ورحلتها إلى عالم الرقمنة التي بدأت عام 2016 من خلال إنشاء المدونات لمساعدة عملائها على بدء الرحلة بأنفسهم، بالإضافة إلى استحواذ شركة Ooredoo على شركة FASTtelco، المزود الرائد لخدمات الانترنت (ISP) في الكويت مما أدى إلى ابتكار حلول وخدمات جديدة حيث أصبحت عملية التواصل بين مراكز البيانات المختلفة سلسة وسهلة تماما ومدعومة بالكامل من قبل الشركة. فقد كانت شركة Ooredoo سباقة في هذه الخطوة مما ساهم في إثراء تجارب العملاء والشركات على حد سواء واكسابها قيمة تنافسية عالية.

وفي عام 2017، أنشأت الشركة أول مركز بيانات Ooredoo الكويت لتقديم خدمات الاستضافة المدارة والخدمات السحابية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات الشركات والأعمال ومساعدتهم على التركيز على مبادراتهم الرقمية مما يؤثر إيجاباً على تجربة العملاء. اليوم، ومن خلال الخدمات والحلول الرقمية التي لا مثيل لها، أصبحت شركة Ooredoo قادرة على جذب واستقطاب العديد من الشركات الاستثمارية لبدء أعمالهم في الدولة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 ويجسد شعار العلامة «تحول رقمي متميز» التي تقودنا نحو كويت رقمية جديدة».

وفي ضوء تحسين كفاءة الأعمال وخفض التكاليف، بدأت شركة Ooredoo الكويت بتقديم الخدمات المدارة التي تسمح للمؤسسات بأن تستعين بمصادر خارجية تعمل على متابعة قدراتها في بعض عمليات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك صيانة أنظمة ووظائف تكنولوجيا المعلومات وحلها. تقدم Ooredoo أيضًا الخدمات السحابية المصممة للوصول السهل والميسور إلى البيانات والموارد والتطبيقات من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى بنية تحتية أو أجهزة داخلية.

