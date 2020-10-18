حلول الأمن السيبراني

مال وأعمال

إن ظاهرة الرقمنة وخاصة التحول الرقمي تغيران بشكل جذري الطريقة التي يعمل بها الأفراد في الشركات، فهي تغير عقلياتهم وتخلق ثقافة تعزز التغيير. لذلك، من الضروري توفير أساس سليم من أجل بناء هذه الثقافة التي تحمي الأصول الأكثر قيمة للشركة. وبالتالي تقدم Ooredoo الكويت حلولاً للأمن السيبراني تهدف إلى تزويد الشركات بمعلومات شاملة وحلول حماية البيانات. يمكن للخبراء في Ooredoo الكويت تصميم هذه الخدمات لتلبية احتياجات الشركات اليوم وغدًا وفي المستقبل مما يتيح لهم تجربة مستويات خدمة متقدمة للتغلب على أي جرائم إلكترونية.

