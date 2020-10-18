عالم جاهز للجيل الخامس

مال وأعمال

مع احتياجات الاتصال المتغيرة، زادت الحاجة إلى جيل جديد من شبكات الهاتف المحمول، لذلك ظهرت تقنية الشبكة الخلوية من الجيل الخامس (5G). تعكس تقنية الـ 5G سرعة بيانات أعلى بزمن انتقال أقل ومعدل نقل بيانات محسّن للتعامل مع المزيد من الاتصالات المتزامنة دون التسبب في أي تأخير أو اضطراب.

إن السلامة العامة والخصوصية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية العامة ليست سوى عدد قليل من المجالات التي تكون فيها السياسات والتحديث التنظيمي ضروري لعالم جاهز لتكنولوجيا الجيل الخامس. ويجدر بالذكر بأن بلال آغا، مدير إدارة تسويق الشركات قد مثل شركة Ooredoo الكويت في هذه الجلسة الحوارية الملهمة.

