المواطنون الأكثر تعاملاً في البورصة

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن حجم التداول في بورصة الكويت خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام الحالي تشير إلى أن بورصة الكويت محلية، حيث كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ باعوا أسهماً بقيمة 5.354 مليار دينار مستحوذين بذلك على 81.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.5% للفترة نفسها 2019)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 5.303 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 81% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (76.7% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 51.534 مليون دينار. ولفت التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال، استناداً لأرقام الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول، أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، إذ استحوذوا على 44.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (44.9% في الشهور التسعة الأولى 2019) و43.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (41% في الشهور التسعة الأولى 2019). وأوضح أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 2.913 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.841 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 71.899 مليون دينار، مشيراً إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 26% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.4% للفترة نفسها 2019) و24.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (21.7% للفترة نفسها 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.702 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.595 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 106.792 ملايين دينار. وأفاد أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 25.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (22.3% للفترة نفسها 2019) و24.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.2% للفترة نفسها 2019)، وقـد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمـة 1.675 مليـار دينـار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.615 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 60.053 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.2% للفترة نفسها 2019) و5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (6.3% للفترة نفسها 2019)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 420.003 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 325.056 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 94.947 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 14.6% (10.5% للفترة نفسها 2019) وباعوا ما قيمته 954.994 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 941.045 مليون دينار أي ما نسبته 14.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (18.7% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 13.950 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي إلى انخفاض في بورصة الكويت.

